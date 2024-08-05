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Güncel

İsrail'de Türk Bayrağına yönelik çirkin provokasyon

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Türk bayrağına yönelik çirkin bir provokasyona imza atıldı. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nde milli yas nedeniyle yarıya indirilen Türk bayrağı üzerinde drone ile İsrail bayrağı uçuruldu.

5 Ağustos 2024 Pazartesi 08:33 - Güncelleme:
İsrail'de Türk Bayrağına yönelik çirkin provokasyon
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Katil İsrail, tüm dünyanın gözü önünde soykırım yapmayı sürdürürken Hamas lideri Haniye'nin İran'da suikast sonucu şehit edilmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Haniye'nin şehit edilmesinin ardından 1 günlük milli yas ilan edildi.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Türkiye'nin, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğraması üzerine ilan ettiği milli yas nedeniyle Tel Aviv Büyükelçiliği ve Filistin nezdindeki Kudüs'teki Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi.

DRONE İLE PROVOKASYON GİRİŞİMİ

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçilik binasında İsmail Haniye için yarıya indirilen Türk bayrağı üzerine drone ile İsrail bayrağı yerleştirildi.

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