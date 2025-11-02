Türkiye, Gazze'deki yeniden yapılanma çalışmalarını denetlemek için iyi bir konumda bulunduğunu yazan ABD basını, İsrail'in bu hamleye şiddetle karşı çıktığını belirtti.

Türkiye'nin baskın bölgesel güç ve Müslüman ülkelerin lideri olma yolunda hızla ilerlemeye devam ettiği kaydedildi.

İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi konusunda varılan ateşkes anlaşmasının ardından, ABD yönetiminin Gazze'nin yeniden inşası için destek sağlayabilecek ve istekli, uygulanabilir ortaklar aradığı, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın ilişkisi göz önüne alındığında Türkiye'nin Gazze istikrarında başlıca aktör olarak ön plana çıktığı vurgusu yapıldı.

Haberde, "Türk ordusunun Gazze'de yer alması güçlü bir NATO ülkesi olan Türkiye'yi İsrail'in savunmasız güney sınırındaki bir bölgeye sokacaktır. Yine de Başkan Trump ve ekibinin kilit unsurları, Türkiye'nin denkleme dahil edilmesini memnuniyetle karşılamaya hazır görünüyor. Kim onları suçlayabilir ki? Sonuçta, bir Amerikan bakış açısına göre, hangi politikacı Doğu Akdeniz kıyı şeridindeki bu çatışmaya daha uzun süre bağlı kalmak ister ki?" değerlendirmesinde bulunuldu.

"TÜRKİYE YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ"

Türkiye'nin Orta Doğu'daki Müslüman topluluklara ortak bir amaç uğruna liderlik etmek için yeniden yükselişe geçtiği ve eski Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırma çabalarına güç verdiği belirtildi.

Aralarında soykırımcı Netanyahu'nun da olduğu İsrailli yöneticilerin Türkiye'nin Gazze'de bir yer edinmesi durumunda, bunun İsrail'in güvenlik endişelerini baltalayacağı korkusu yaşadığı haberde vurgulandı.