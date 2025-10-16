İSTANBUL 20°C / 14°C
İsrail'den KKTC'deki seçimlere müdahale! Siyonist planları açığa çıktı

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, adada Türkiye nüfuzlu bir yönetim istemeyen soykırımcı İsrail'in seçimlere müdahil olma ve ortalığı bulandırma gibi hain planlar yürüttüğüne dikkat çekildi. TBMM'deki basın toplantısında konuşan AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, 'Siyonist İsrail yönetiminin Gazze'de başaramadıklarını başka topraklarda deneyeceklerinden şüphemiz yok.' ifadesini kullandı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 19 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimine işaret ederek, "Rum kesimini müstemleke gibi kullanmaktan çekinmeyen İsrail'in, KKTC'deki seçimlere müdahil olma, burada ortalığı bulandırma gibi niyeti olduğunu da uzun bir süredir müşahede ediyoruz." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in işgal ettiği toprakları esas sahibi olan Filistinlilere teslim etmesini beklediklerini belirterek, "Siyonist İsrail yönetiminin Gazze'de başaramadıklarını başka topraklarda deneyeceklerinden şüphemiz yok." ifadesini kullandı.

KKTC'de 19 Ekim Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçimine dikkati çeken Açıkkapı, "Katil Netanyahu ve avanesinin Kıbrıs'ı karıştırma gayretinde olduklarını uzun bir süredir müşahede ediyoruz. Rum kesimini müstemleke gibi kullanmaktan çekinmeyen İsrail'in, KKTC'deki seçimlere müdahil olma, burada ortalığı bulandırma gibi niyeti olduğunu da uzun bir süredir müşahede ediyoruz." diye konuştu.

Açıkkapı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"KKTC'deki soydaşlarımızın aklını bulandırmak, bağımsız Türk topraklarını Rumlara peşkeş çekmek hiç kimsenin haddi ve hakkı değildir. Kıbrıs Türk toprağıdır ve öyle de kalacaktır. İki devletli çözüm noktasında soydaşlarımızın tavrı bilinmekte, burada dünyanın uyguladığı ambargonun da kaldırılması gerekmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti her daim soydaşlarının yanındadır, öyle olmaya da devam edecektir."

