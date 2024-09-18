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İsrail'den Lübnan'a dijital saldırı... Bakan Uraloğlu: Bu cihazlar Türkiye'de kullanılmıyor

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündemi ilişkin soruları cevaplayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail'in Lübnan'a siber saldırısıyla ilgili, 'Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim.' açıklamasında bulundu.

18 Eylül 2024 Çarşamba 10:14 - Güncelleme:
İsrail'den Lübnan'a dijital saldırı... Bakan Uraloğlu: Bu cihazlar Türkiye'de kullanılmıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündemi ilişkin soruları cevapladı.

Uraloğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

İsrail'den Lübnan'a dijital saldırı

- Takipten kaçınmak için Hizbullah'ın bunları kullandığı yönünde bir tahmine sahibiz.

- Bir ihtimal cihazlara önceden patlayıcı yerleştirilmesi.

- Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim.

Narin cinayeti soruşturması...

- WhatsApp mesajları kaydetmediğini söylüyor.

Sosyal medyaya erişim yasakları

- Doğru olan devlet kuralları ve toplum hassasiyeti.

- Bütün platformalar Türkiye'nin bu konuda kararlı olduğunu biliyor. Türkiye'nin bunu yapabilir olduğunu ortaya koyduk.

- Instagram'ı katalog suçlar konusunda uyarıyoruz.

- Biz her gün 400'ün üzerinde saldırıyı önlüyoruz. Biz, dünya genelinde siber güvenlik noktasında ilk 10 ülke arasında olduğumuzu söyleyebilirim

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