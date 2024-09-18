Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündemi ilişkin soruları cevapladı.

Uraloğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

İsrail'den Lübnan'a dijital saldırı

- Takipten kaçınmak için Hizbullah'ın bunları kullandığı yönünde bir tahmine sahibiz.

- Bir ihtimal cihazlara önceden patlayıcı yerleştirilmesi.

- Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim.

Narin cinayeti soruşturması...

- WhatsApp mesajları kaydetmediğini söylüyor.

Sosyal medyaya erişim yasakları

- Doğru olan devlet kuralları ve toplum hassasiyeti.

- Bütün platformalar Türkiye'nin bu konuda kararlı olduğunu biliyor. Türkiye'nin bunu yapabilir olduğunu ortaya koyduk.

- Instagram'ı katalog suçlar konusunda uyarıyoruz.

- Biz her gün 400'ün üzerinde saldırıyı önlüyoruz. Biz, dünya genelinde siber güvenlik noktasında ilk 10 ülke arasında olduğumuzu söyleyebilirim