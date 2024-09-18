Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündemi ilişkin soruları cevapladı.
Uraloğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:
İsrail'den Lübnan'a dijital saldırı- Takipten kaçınmak için Hizbullah'ın bunları kullandığı yönünde bir tahmine sahibiz.
- Bir ihtimal cihazlara önceden patlayıcı yerleştirilmesi.
- Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim.
Narin cinayeti soruşturması...
- WhatsApp mesajları kaydetmediğini söylüyor.
Sosyal medyaya erişim yasakları
- Doğru olan devlet kuralları ve toplum hassasiyeti.- Bütün platformalar Türkiye'nin bu konuda kararlı olduğunu biliyor. Türkiye'nin bunu yapabilir olduğunu ortaya koyduk.- Instagram'ı katalog suçlar konusunda uyarıyoruz.
- Biz her gün 400'ün üzerinde saldırıyı önlüyoruz. Biz, dünya genelinde siber güvenlik noktasında ilk 10 ülke arasında olduğumuzu söyleyebilirim