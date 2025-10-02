Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Global Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırma girişimi kapsamında toplam 15 gemiye müdahale edilmiştir. Alıkonulan Türk aktivist sayımız 25'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun alıkoyduğu Türk aktivistlerden 20'sinin ve bulunduğu gemilerin ismi paylaşıldı.

İsrail ordusunun Gazze'nin yardımına koşan Sirius, Alma, Spectre, Huga, Deir Yassine ve Grande Blue gemilerinden 20 Türk aktivisti alıkoyduğu belirtildi.

25 TÜRK AKTİVİST GÖZALTINA ALINDI

Filodan gelen açıklama:

Gazze'ye insani yardım taşıyan tamamen sivil ve barışçıl filomuz, uluslararası sularda İsrail'in yasadışı müdahalesine maruz kalmıştır. Bu müdahale sonucunda, aşağıda isimleri belirtilen vatandaşlarımız alıkonulmuştur.

Gözaltına alınan bazı Türk aktivistlerin isimleri:

Sirius Gemisi:

Fikret Ayçin Kantoğlu

Abdulaziz Yalçın

Davut Daşkıran

Zeynep Tekocak

Alma Gemisi:

Metehan Sarı

Huseyin Şuayb Ordu

Onur Murat Kolgu

Semih Fener

Osman Çetinkaya

Sümeyra Akdeniz Ordu

Spectre Gemisi:

Bekir Turunç

Abdulmecid Bağcivan

Mustafa Muhammed Çakmakçı

Mesut Çakar

Muslim Ziyali

Huga_A Gemisi:

Mehmet Sait Direkçi

Fatih Özsöz

Tevhit Yıldız

Mali / Deir Yassine_A Gemisi:

Sümeyye Sena Polat

Grande Blue Gemisi:

Halil Rıfat Çanakçı

Aktivist Zeynep Tekocak

Aktivist Hüseyin Şuayb Ordu

Aktivist Osman Çetinkaya

Aktivist Onur Murat Olgu

"TEKER TEKER BÜTÜN TEKNELERE BİR SIVI FIŞKIRTIYORLAR"

Filo katılımcılarından sunucu İkbal Gürpınar, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun filoya ait ana gemilere saldırdığını ve gemilerde bulunan aktivistlerin gözaltına alındığını belirtti.

Gürpınar, "Teker teker bütün teknelere bir sıvı fışkırtıyorlar. Kimyasal olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biraz beyaz köpüre köpüre gidiyor." dedi.

Gürpınar, İsrail'in saldırmadığı gemilerin Gazze'ye yol almaya devam ettiğini anlatarak, "Yavaş yavaş hareket halindeyiz. 57 mile düştük. Bugüne kadarki en yaklaşan filo olmuş olduk." ifadesini kullandı.

Harekete geçme çağrısı yapan Gürpınar, "Artık İsrail'in yalanlarına aklı başında ve vicdanı olan hiç kimse inanmamalı.3 dedi.

Gürpınar, Türkiye'nin birçok yerinde halkın Küresel Sumud Filosu için nöbette olduğunu belirterek, "Çünkü halk istiyor ki Gazze özgür olsun." diye konuştu.