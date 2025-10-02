Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Global Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırma girişimi kapsamında toplam 15 gemiye müdahale edilmiştir. Alıkonulan Türk aktivist sayımız 25'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.
İsrail ordusunun alıkoyduğu Türk aktivistlerden 20'sinin ve bulunduğu gemilerin ismi paylaşıldı.
İsrail ordusunun Gazze'nin yardımına koşan Sirius, Alma, Spectre, Huga, Deir Yassine ve Grande Blue gemilerinden 20 Türk aktivisti alıkoyduğu belirtildi.
Filodan gelen açıklama:
Gazze'ye insani yardım taşıyan tamamen sivil ve barışçıl filomuz, uluslararası sularda İsrail'in yasadışı müdahalesine maruz kalmıştır. Bu müdahale sonucunda, aşağıda isimleri belirtilen vatandaşlarımız alıkonulmuştur.
Gözaltına alınan bazı Türk aktivistlerin isimleri:
Sirius Gemisi:
Fikret Ayçin Kantoğlu
Abdulaziz Yalçın
Davut Daşkıran
Zeynep Tekocak
Alma Gemisi:
Metehan Sarı
Huseyin Şuayb Ordu
Onur Murat Kolgu
Semih Fener
Osman Çetinkaya
Sümeyra Akdeniz Ordu
Spectre Gemisi:
Bekir Turunç
Abdulmecid Bağcivan
Mustafa Muhammed Çakmakçı
Mesut Çakar
Muslim Ziyali
Huga_A Gemisi:
Mehmet Sait Direkçi
Fatih Özsöz
Tevhit Yıldız
Mali / Deir Yassine_A Gemisi:
Sümeyye Sena Polat
Grande Blue Gemisi:
Halil Rıfat Çanakçı
Aktivist Zeynep Tekocak
Aktivist Hüseyin Şuayb Ordu
Aktivist Osman Çetinkaya
Aktivist Onur Murat Olgu
Filo katılımcılarından sunucu İkbal Gürpınar, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun filoya ait ana gemilere saldırdığını ve gemilerde bulunan aktivistlerin gözaltına alındığını belirtti.
Gürpınar, "Teker teker bütün teknelere bir sıvı fışkırtıyorlar. Kimyasal olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biraz beyaz köpüre köpüre gidiyor." dedi.
Gürpınar, İsrail'in saldırmadığı gemilerin Gazze'ye yol almaya devam ettiğini anlatarak, "Yavaş yavaş hareket halindeyiz. 57 mile düştük. Bugüne kadarki en yaklaşan filo olmuş olduk." ifadesini kullandı.
Harekete geçme çağrısı yapan Gürpınar, "Artık İsrail'in yalanlarına aklı başında ve vicdanı olan hiç kimse inanmamalı.3 dedi.
Gürpınar, Türkiye'nin birçok yerinde halkın Küresel Sumud Filosu için nöbette olduğunu belirterek, "Çünkü halk istiyor ki Gazze özgür olsun." diye konuştu.