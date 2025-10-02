İSTANBUL 23°C / 17°C
Güncel

İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale! Alıkonulan 9 Türk'ün ismi belli oldu

Küresel Sumud Filosu'nun çevresi İsrail'e ait gemilerle kuşatıldı. Filoyla iletişim tamamen kesilirken, İsrail ordusu Adara, Alma ve Sirius gemilerine çıkarak müdahaleye başladı. Gemilerde alıkonulan 9 Türk'ün ise isimleri belli oldu.

HABER MERKEZİ2 Ekim 2025 Perşembe 00:33 - Güncelleme:
İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale! Alıkonulan 9 Türk'ün ismi belli oldu
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı.

Filonun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, gemide bulunan tüm yolcuların güvenliğini ve durumunu teyit etmek için çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.

9 TÜRK GÖZALTINA ALINDI!

İsrail askerleri, müdahalede bulunduğu gemilerde bulunan aktivistleri gözaltına aldığı açıklandı. Gözaltına alınlar arasında Sirius ve Alma gemilerinde bulunan 9 Türk'ün olduğu da belirtildi.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

Sirius gemisi- Abdülaziz Yalçın, Davut Taşkıran, Fikret Ayçin Kantoğlu, Zeynep Tekocak

Alma gemisi- Hüseyin Şuayp Ordu, Metehan Sarı, Osman Çetinkaya, Onur Murat Koldu, Semih Fener

