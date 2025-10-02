Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Global Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırma girişimi kapsamında toplam 15 gemiye müdahale edilmiştir. Alıkonulan Türk aktivist sayımız 25'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

ALIKONULAN 25 TÜRK AKTİVİSTİN İSİMLERİ PAYLAŞILDI

İsrail ordusunun Gazze'nin yardımına koşan Sirius, Alma, Spectre, Huga, Deir Yassine, Grande Blue, Mongana ve Seulle gemilerinden alıkoyduğu 25 Türk aktivistin isimleri paylaşıldı.

Sirius gemisinden Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak, Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu, Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali'nin alıkonduğu kaydedildi.

Huga gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız, Deir Yassine gemisinden Sümeyye Sena Polat, Grande Blue gemisinden de Halil Rıfat Çanakçı'nın alıkonulduğu bildirildi.

Morgana gemisinden Ersin Çelik ve Semanur Sönmez Yaman, Seulle gemisinden de Yaşar Yavuz, Abdussamed Turan ve Haşmet Yazıcı'nın alıkonulduğu aktarıldı.

İsrail'in uygulamalarının uluslararası hukukun ve denizcilik güvenliğinin ağır ihlali anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, Sumud Filosu'nun "tamamen insani yardım amacıyla yola çıktığı" vurgulandı.

Filoya katılan gemilerden alıkonulanların derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Tüm müdahalelere rağmen filo Gazze'ye ilerlemeye devam etmektedir. Filonun amacı tamamen insani yardım ulaştırmak ve uluslararası hukuka uygun şekilde hareket etmektir." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'ndaki gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamıştı.

Alıkonulan Türk aktivistlerden Yaşar Yavuz, AA muhabirine daha önce yaptığı açıklamada, "İsrail müdahale etse de yolumuza çıksa da biz Gazze'ye gideceğiz. Bunu şiddet anlamında söylemiyorum. Zaten şiddet içermeyen bir misyon üstlendik. Silahsızız, herhangi bir savaşa gitmiyoruz. Sumud Filosu olarak bir ablukanın kırılması adına yola çıkmış bir misyonuz." demişti.

