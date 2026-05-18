İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! İletişim Başkanı Duran: Uluslararası hukuka aykırıdır

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik "insanlık dışı" ablukayı kırmayı hedefleyen ve 40 ülkeden aktivistin yer aldığı sivil bir oluşum olan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail müdahalesine tepki gösterdi.

Saldırıyı "barbarlık" olarak nitelendiren Duran, şunları kaydetti;

İsrail'in, Gazze'ye dayatılan insanlık dışı ablukayı kırmak amacıyla 40 ülkeden aktivistlerin oluşturduğu sivil bir girişim olan Küresel Sumud Filosu'na karşı uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyorum. İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık ve ahlaksızlık eylemi, insani değerlere, evrensel ilkelere ve uluslararası hukuka aykırı olup hiçbir şekilde kabul edilemez. İnsan hakları savunucularına müdahale etmek ve silahsız sivilleri hedef almak, insanlığın vicdanına yönelik doğrudan bir saldırıdır.

"MAZLUMLARIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Uluslararası topluluğun özellikle filodaki vatandaşları bulunan ülkelerin sivillerin güvenliğini sağlamak ve failleri uluslararası hukuk nezdinde sorumlu tutmak yükümlülüğü vardır. İlgili kurumlarımız, filoda bulunan vatandaşlarımızın ve diğer ülkelerin vatandaşlarının güvenli dönüşünü sağlamak için gerekli tüm çabaları en büyük özenle sürdürmektedir. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu zulme, korsanlığa ve hukuksuzluğa karşı duruşumuzu kararlılıkla sürdürecek; mazlumların sesi olacak ve Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını her platformda savunmaya devam edeceğiz.