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İsrail'den Suriye yalanı! Görüntülerin Mısır'da kaydedildiği ortaya çıktı

İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bazı fotoğraflarla ilgili DMM'den yapılan açıklamada, 'Şara yönetimindeki Suriye'nin İdlib kentindeki bir meydanda teşhir edilen Ezidi kadınlar iddiası doğru değildir' denildi.

HABER MERKEZİ29 Nisan 2025 Salı 23:27 - Güncelleme:
İsrail'den Suriye yalanı! Görüntülerin Mısır'da kaydedildiği ortaya çıktı
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bazı fotoğraflarla ilgili açıklamada bulundu. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şara yönetimindeki Suriye'nin İdlib kentindeki bir meydanda teşhir edilen Ezidi kadınlar" iddiasının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

İddiaya konu görüntülerin, 2013 yılında Mısır'ın Buhayra eyaletine bağlı Ebu'l Metamir kentinde, eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye destek amacıyla düzenlenen bir eylem sırasında kaydedildiği ifade edildi.

DMM'den yapılan açıklamada, "İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyin" denildi.

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