İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Türkçe hesabı, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) sonra aynı paylaşımı yaptı. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk ordusuna ait bir tank ve Türk askerinin fotoğrafına yer verilirken "Güçlü, cesur, korkusuz" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımın ardından İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Türkçe hesabından aynı paylaşım yapıldı. IDF Türkçe hesabından, "Güçlü, kararlı, onurlu ve profesyonel" notuyla yapılan paylaşım tepki çekerken, İsrail'in içinde bulunduğu ruh halini ortaya koydu.

İsrail'in tepki çeken paylaşımına MSB'den tokat gibi cevap geldi. MSB, halat çekme yarışı yapan Türk askerini ve Suriyeli çocukları paylaştı.

Paylaşımda da "Güç silahta değildir! Asıl güç, masumların size duyduğu güvendir" ifadeleri yer aldı.