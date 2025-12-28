İSTANBUL 7°C / 0°C
28 Aralık 2025 Pazar
  • İsrail'den TSK hazımsızlığı! MSB cevabını böyle verdi
Güncel

İsrail'den TSK hazımsızlığı! MSB cevabını böyle verdi

İsrail ordusu, Milli Savunma Bakanlığı'nın 'Güçlü, cesur, korkusuz' paylaşımını hazmedemedi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Türkçe hesabı, MSB'den sonra aynı paylaşımı yaptı. İsrail'in tepki çeken paylaşımına MSB'den tokat gibi cevap geldi.

28 Aralık 2025 Pazar 08:16
İsrail'den TSK hazımsızlığı! MSB cevabını böyle verdi
İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Türkçe hesabı, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) sonra aynı paylaşımı yaptı. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk ordusuna ait bir tank ve Türk askerinin fotoğrafına yer verilirken "Güçlü, cesur, korkusuz" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımın ardından İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Türkçe hesabından aynı paylaşım yapıldı. IDF Türkçe hesabından, "Güçlü, kararlı, onurlu ve profesyonel" notuyla yapılan paylaşım tepki çekerken, İsrail'in içinde bulunduğu ruh halini ortaya koydu.

İsrail'in tepki çeken paylaşımına MSB'den tokat gibi cevap geldi. MSB, halat çekme yarışı yapan Türk askerini ve Suriyeli çocukları paylaştı.

Paylaşımda da "Güç silahta değildir! Asıl güç, masumların size duyduğu güvendir" ifadeleri yer aldı.

