Güncel

İsrail'e mesajı Etiyopya'dan verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika Boynuzu'nda çatışma istemiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, 'İsrail'in Somaliland'ı tanımasının ne Somaliland'a, ne de Afrika Boynuzu'na faydası olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum. İstikrara kavuşması ile birlikte Afrika Boynuzunun ekonomik fırsatları ile dikkatleri üzerine çeken bir konuma erişmemesi için hiçbir engel görmüyoruz. Türkiye olarak bölgenin yetirince çektiği çatışma ve acılara yenilerinin eklenmesini asla istemiyoruz.

17 Şubat 2026 Salı 18:04
İsrail'e mesajı Etiyopya'dan verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika Boynuzu'nda çatışma istemiyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Etiyopya ile bağlarımızı güçlendirdik.

Sayın Başbakan ve heyeti ile ticari yatırımlar, enerji, madencilik, tarım iletişim ve eğitim alanlarındaki ilişkilerimizi etraflıca görüştük

Hedefimiz 1 milyar dolar ticaret hacmi. Etiyopya'daki en büyük ikinci yatırımcı ülke olmaktan memnuniyet duyuyoruz

Eşit ortaklık ve karşılıklı anlayış temelinde bu samimi coğrafyanın güzel insanlarının her daim yanındayız

(Etiyopya) 200'ü aşkın firmamızın 2,5 milyar doları bulan yatırımlarıyla yaklaşık 20 bin Etiyopyalının istihdamına destek olması kıvanç vesilesidir

Maarif Vakfımızın eğitim alanındaki faaliyetlinin yanı sıra TİKA Ofisimiz aracılığı ile aramızda kültür köprüleri kurmaya devam edeceğiz

İsrail'in Somaliland'ı tanımasının ne Somaliland'a, ne de Afrika Boynuzu'na faydası olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum

İstikrara kavuşması ile birlikte Afrika Boynuzunun ekonomik fırsatları ile dikkatleri üzerine çeken bir konuma erişmemesi için hiçbir engel görmüyoruz

Türkiye olarak bölgenin yetirince çektiği çatışma ve acılara yenilerinin eklenmesini asla istemiyoruz. Biz bölgenin sorunlarına ve bölge ülkelerinin çözüm geliştirilmesini ve Afrika boynuzunun yabancı güçlerin mücadele alanına çevrilmemesi gerektiğine inanıyoruz

