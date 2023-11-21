İsrail'i ''çete'' gibi davranmakla suçladı: Tutuklulara karşı intikamcı davranıyorlar

Faris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in hapishanelerde intikamcı bir tutum izlediğini ifade eti.

İsrail hapishanelerindeki uygulamaların savaş durumuyla ve güvenlikle hiçbir ilgisi olmadığını belirten Faris, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistinli tutukluları aç bırakma, battaniye ve yastık gibi eşyalarına el koyma politikası izlediğini ifade etti.

FİLİSTİNLİ TUTUKLULARA KÖTÜ MUAMELE İÇİN GARDİYANLARA "YEŞİL IŞIK"

İsrail hapishanelerindeki en tehlikeli şeyin, tutuklulara yönelik fiziksel saldırı olduğunu vurgulayan Faris, şunları kaydetti:

"Tutuklular, yaklaşık 10 gardiyan tarafından sağlık durumları veya yaşlarına bakılmaksızın vücutlarının her yerinden coplarla dövülüyorlar. Gardiyanlara hapishanelerdeki tutuklulara kötü muamelede bulunmaları konusunda yeşil ışık yakılmış. İçlerinden (tutuklulardan) biri öldürülse dahi hiçbir gardiyan sorguya çekilme ve hesap verme gibi bir durumla karşı karşıya kalmayacak. İsrail, hapishanelerdeki özel birimdekilerin, makineli tüfekleriyle bölümlere girmeleri için ellerini serbest bıraktı. Bu da ilk kez oluyor."

İSRAİL "ÇETE" GİBİ DAVRANIYOR

Faris, İsrail'in toplu çatışmaya sürüklemek için Filistinli tutukluları kışkırttığını dile getirdi.

7 Ekim'den bu yana İsrail hapishanelerinde 6 Filistinli tutuklunun öldüğüne işaret eden Faris, tüm bu ihlaller karşısında bir çete gibi davranan İsrail'den ve tüm kurumlarından devlet statüsünün düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Kış mevsimi yaklaşırken tutuklu odalarının döşek ve battaniye gibi malzemelerden yoksun olduğunu vurgulayan Faris, bazı tutukluların yerde yatmak zorunda kaldığını söyledi.

10 KİŞİLİK KOĞUŞA 2 KİŞİLİK YEMEK GÖNDERİLİYOR

Faris ayrıca, kapasitesi 6 kişilik olan her odada yaklaşık 10 kişinin kaldığını ve her odaya ancak 2 kişiye yetebilecek kadar yemek verildiğini aktardı.

Tutukluların çoğunun gıdasızlık nedeniyle son dönemde 5 ila 10 kilo kaybettiğini ifade eden Faris, 7 Ekim'den bu yana ayrıca tutukluların saç ve sakal tıraşına da izin verilmediğini kaydetti.

"15 DİKİŞE İHTİYAÇ DUYANLARA DAHİ AĞRI KESİCİ VERİLMİYOR"

Faris, Filistinli tutuklulara karşı muameleyi şu ifadelerle aktardı:

"Bir şeye itiraz eden herhangi bir tutuklu izole ediliyor ve ciddi şekilde dövülüyor. Vücudunda kırık veya yara olanlara dahi hiçbir ilaç verilmiyor. 15 dikişe ihtiyaç duyanlara dahi ağrı kesici veya yarası için dezenfektan verilmiyor. Cezaevi yönetimi ayrıca tutukluların tüm eşyalarına, kitaplarına, resimlerine ve anılarına el konulmasını ve bunların çöpe atılmasını emretti."

Filistinli tutukluların uğradığı kötü muameleleri içeren video kayıtlarının uluslararası taraflara ve temsilcilere iletildiğini aktaran Faris, üstelik bu görüntülerin İsrail askerleri tarafından çekildiğine dikkati çekti.

ULUSLARARASI KIZILHAÇ KOMİTESİ SESSİZ

Faris, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin tutumuna ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bu uluslararası komitenin sessizliği bizi rahatsız ediyor. Onlara, 'İsrail'in, rolünüzü yerine getirmenizi engellediğini bir açıklamayla anlatın veya İsrail'in yasaklamasından dolayı görevlerinizi bırakıp gidin' dedik. Komiteden yapılacak bir açıklama, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekebilir ve İsrail üzerinde baskı yaratabilir. Ancak bu uluslararası komite şu ana kadar sessiz."

Faris, İsrail'in Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu Filistinliler konusunu ise gizli tuttuğunu söyledi.

"İsrail'in, Gazze'de alıkoyduğu Filistinlileri sert şekilde sorgulayıp öldürmek ve onların savaş alanında öldürüldüklerini iddia edip cesetlerine el koymak gibi art niyeti olabilir" diyen Faris, bu insanların akıbetinin acilen öğrenilmesi için uluslararası topluma "ısrarcı olma" çağrısında bulundu.

Faris ayrıca, Hamas ile İsrail arasındaki muhtemel bir esir takası anlaşmasının "İsrail'in tutuklulara yönelik tüm ihlalleri durdurmasını içereceğini" ve "İsrail'in çocuk ve kadın tutukluları serbest bırakması gerektiğini" belirtti.