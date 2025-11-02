İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2025 Pazar / 12 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İsrail'i ''Türkiye'' korkusu sardı! ''Yeniden yükselişe geçti''
Güncel

İsrail'i ''Türkiye'' korkusu sardı! ''Yeniden yükselişe geçti''

ABD basını, Türkiye'nin Gazze'nin yeniden yapılanmasında kilit rol üstlenmeye hazır olduğunu yazdı. Yapılan haberde İsrail'in bu olasılıktan ciddi şekilde rahatsız olduğu belirtildi

Haber Merkezi2 Kasım 2025 Pazar 16:28 - Güncelleme:
İsrail'i ''Türkiye'' korkusu sardı! ''Yeniden yükselişe geçti''
ABONE OL

Türkiye, Gazze'deki yeniden yapılanma çalışmalarını denetlemek için iyi bir konumda bulunduğunu yazan ABD basını, İsrail'in bu hamleye şiddetle karşı çıktığını belirtti.

Türkiye'nin baskın bölgesel güç ve Müslüman ülkelerin lideri olma yolunda hızla ilerlemeye devam ettiği kaydedildi.

İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi konusunda varılan ateşkes anlaşmasının ardından, ABD yönetiminin Gazze'nin yeniden inşası için destek sağlayabilecek ve istekli, uygulanabilir ortaklar aradığı, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın ilişkisi göz önüne alındığında Türkiye'nin Gazze istikrarında başlıca aktör olarak ön plana çıktığı vurgusu yapıldı.

Haberde, "Türk ordusunun Gazze'de yer alması güçlü bir NATO ülkesi olan Türkiye'yi İsrail'in savunmasız güney sınırındaki bir bölgeye sokacaktır. Yine de Başkan Trump ve ekibinin kilit unsurları, Türkiye'nin denkleme dahil edilmesini memnuniyetle karşılamaya hazır görünüyor. Kim onları suçlayabilir ki? Sonuçta, bir Amerikan bakış açısına göre, hangi politikacı Doğu Akdeniz kıyı şeridindeki bu çatışmaya daha uzun süre bağlı kalmak ister ki?" değerlendirmesinde bulunuldu.

"TÜRKİYE YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ"

Türkiye'nin Orta Doğu'daki Müslüman topluluklara ortak bir amaç uğruna liderlik etmek için yeniden yükselişe geçtiği ve eski Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırma çabalarına güç verdiği belirtildi.

Aralarında soykırımcı Netanyahu'nun da olduğu İsrailli yöneticilerin Türkiye'nin Gazze'de bir yer edinmesi durumunda, bunun İsrail'in güvenlik endişelerini baltalayacağı korkusu yaşadığı haberde vurgulandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.