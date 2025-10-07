İsrail'in alıkoyduğu 14 Türk vatandaşı THY uçağı ile İstanbul'a dönüyor
İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 14 Türk vatandaşı aktivist Ürdün'ün başkenti Amman‘dan Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul Havalimanı'na hareket etti.
İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 14 Türk vatandaşı aktivist Ürdün'ün başkenti Amman'dan Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul Havalimanı'na hareket etti.