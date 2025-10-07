İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2025 Salı / 15 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7092
  • EURO
    48,665
  • ALTIN
    5334.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İsrail'in alıkoyduğu 14 Türk vatandaşı THY uçağı ile İstanbul'a dönüyor
Güncel

İsrail'in alıkoyduğu 14 Türk vatandaşı THY uçağı ile İstanbul'a dönüyor

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 14 Türk vatandaşı aktivist Ürdün'ün başkenti Amman‘dan Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul Havalimanı'na hareket etti.

AA7 Ekim 2025 Salı 16:48 - Güncelleme:
İsrail'in alıkoyduğu 14 Türk vatandaşı THY uçağı ile İstanbul'a dönüyor
ABONE OL
İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 14 Türk vatandaşı aktivist Ürdün'ün başkenti Amman'dan Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul Havalimanı'na hareket etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.