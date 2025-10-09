İsrail'in alıkoyduğu 3 vekille ilgili yeni gelişme

Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz, Türkiye'ye dönmek üzere Azerbaycan'a hareket etmişlerdir. Diğer vatandaşlarımızın yarın yapılacak özel bir uçak seferiyle ülkemize gelmesi için çalışmalarımız sürüyor. Gerçekleşmesi halinde, sözkonusu seferle üçüncü ülke vatandaşlarını da tahliye etmeyi öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz, Türkiye'ye dönmek üzere Azerbaycan'a hareket etmişlerdir.



Diğer vatandaşlarımızın yarın yapılacak özel bir uçak seferiyle ülkemize gelmesi için çalışmalarımız sürüyor.



Gerçekleşmesi... — Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) October 9, 2025