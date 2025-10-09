İSTANBUL 17°C / 13°C
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekille ilgili yeni gelişme

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, 'İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz, Türkiye'ye dönmek üzere Azerbaycan'a hareket etmişlerdir' dedi.

HABER MERKEZİ9 Ekim 2025 Perşembe 13:15 - Güncelleme:
Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz, Türkiye'ye dönmek üzere Azerbaycan'a hareket etmişlerdir. Diğer vatandaşlarımızın yarın yapılacak özel bir uçak seferiyle ülkemize gelmesi için çalışmalarımız sürüyor. Gerçekleşmesi halinde, sözkonusu seferle üçüncü ülke vatandaşlarını da tahliye etmeyi öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

