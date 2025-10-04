İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistler Türkiye'de! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Her bir kahramana selam olsun

Haydut İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36 Türk vatandaşı ve üçüncü ülke uyrukluları taşıyan uçak İstanbul'a indi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Kurtulmuş, "Küresel Sumud Filosu'nda yer aldıkları için Siyonist İsrail tarafından alıkonulan vatandaşlarımız sağ salim ülkemize döndü. Gazze'nin masum ve mazlum halkının yanında yer alan İnsanlık Cephesi'nin korkusuz kahramanları bu değerli kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Kurtulmuş ayrıca, "Milletimiz, dünyanın neresinde olursa olsun, mazlum ve masumların yanında olmaya devam edecektir. Filoda yer alan her bir kahramana selam olsun" ifadelerini kullandı.