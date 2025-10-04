İSTANBUL 21°C / 14°C
Güncel

İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistler Türkiye'de! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Her bir kahramana selam olsun

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistleri getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul Havalimanı'na indi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Küresel Sumud Filosu'nda yer aldıkları için Siyonist İsrail tarafından alıkonulan vatandaşlarımız sağ salim ülkemize döndü' dedi.

HABER MERKEZİ4 Ekim 2025 Cumartesi 16:21 - Güncelleme:
İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistler Türkiye'de! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Her bir kahramana selam olsun
Haydut İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36 Türk vatandaşı ve üçüncü ülke uyrukluları taşıyan uçak İstanbul'a indi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Kurtulmuş, "Küresel Sumud Filosu'nda yer aldıkları için Siyonist İsrail tarafından alıkonulan vatandaşlarımız sağ salim ülkemize döndü. Gazze'nin masum ve mazlum halkının yanında yer alan İnsanlık Cephesi'nin korkusuz kahramanları bu değerli kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Kurtulmuş ayrıca, "Milletimiz, dünyanın neresinde olursa olsun, mazlum ve masumların yanında olmaya devam edecektir. Filoda yer alan her bir kahramana selam olsun" ifadelerini kullandı.

