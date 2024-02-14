İsrail'in Gazze'yi işgali sonrası ihracatta rota başka pazarlara çevrildi

İsrail'in Gazze'yi işgaline tüm dünyadan tepkiler yağmaya devam ediyor. Küresel çapta olduğu gibi yurt içinde de şirketler İsrail'e karşı pozisyon alıyor.

İşgalin başladığı Ekim 2023'ten itibaren İsrail ile Türkiye arasındaki ticaret hacminde azalışlar görülürken, şirketlerin ülkeye geçen yılın eylül ayına göre dış satımında kayda değer düşüşler yaşandı.

Sadece belli pazarlara bağımlı kalmayan ve pazar ağını her zaman artırarak ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran Türk ihracatçıların, işgalin başlamasıyla birlikte yöneldikleri ana ve alternatif pazarlar kısa sürede İsrail'in yerini aldı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin İsrail'e ihracatı ocakta, işgalin başlamasından önceki eylül ayına göre, yüzde 31,1 azalarak 461,9 milyon dolardan, 318 milyon dolara geriledi.

İsrail geçen yılın eylül ayında Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 2'isini karşılarken bu oran ocakta yüzde 1,6'ya indi.

OCAK AYINDA İKİ SEKTÖR İSRAİL'LE HİÇ İHRACAT GERÇEKLEŞTİRMEDİ

İsrail, eylül ayında çelik sektörünün en fazla ihracat yaptığı ikinci ülkeyken, ocakta 10'uncu sıraya geriledi. Sektör, yılın ilk ayında İsrail yerine özellikle Almanya, ABD ve Irak'a yöneldi.

Çelik sektörünün eylülde 92,4 milyon dolar olan ihracatı bu yılın ocak ayında yüzde 62 azalarak 35,1 milyon dolara düştü.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında İsrail en çok ihracat yapılan 8'inci ülke iken ocakta 13'üncü sıraya geriledi. Eylülde yaş meyve ve sebze sektörünün en fazla dış satım yaptığı 5'inci ülke olan İsrail, ocakta 17'nciliğe geriledi.

Ülkeye, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yüzde 35,6 düşüşle 21,3 milyon dolara; yaş meyve ve sebze sektörünün dış satımı da yüzde 61,9 azalışla 4 milyon dolara indi. Ocakta İsrail'in yerine hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe Suriye, Almanya, Libya, Venezuela; yaş meyve ve sebze sektöründe ise Ukrayna, Polonya ve Bulgaristan öne çıktı.

Ocakta, Eylül 2023'e göre 21 sektörün İsrail'e ihracatı azaldı. Çelik ile yaş meyve ve sebze sektörü aynı zamanda bu dönemde İsrail'e dış satımın en fazla azaldığı sektörler oldu. Bu sektörleri deri ve deri mamulleri izledi. Deri ve deri mamulleri sektörünün ihracatı yüzde 54,7 azalışla 1,1 milyon dolara geriledi.

"Gemi, yat ve hizmetleri" ile "süs bitkileri ve mamulleri" sektörleri geçen ay İsrail'e hiç ihracat gerçekleştirmedi.