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İsrail'in 'Hamas tüneli' yalanı çöktü! DMM: Çukura benzediği açıkça görülmektedir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), İsrail'in resmi hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, 'İsrail ordusunun Şifa Hastanesi arazisinde bulduğu Hamas tüneli' iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

19 Kasım 2023 Pazar 01:08 - Güncelleme:
İsrail'in 'Hamas tüneli' yalanı çöktü! DMM: Çukura benzediği açıkça görülmektedir
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin(DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in resmi hesaplarından paylaşılan iddiaların doğru olmadığını bildirildi.

"FOSEPTİK ÇUKURUNA BENZEDİĞİ AÇIKÇA GÖRÜLMEKTEDİR"

İsrail'in paylaştığı görüntülerin Hamas tüneli değil, foseptik çukuru olduğu belirtilen açıklamada, "İsrail'in resmi hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "İsrail ordusunun Şifa Hastanesi arazisinde bulduğu Hamas tüneli" iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntüler incelendiğinde, tahrip edilen çukurun girişinde boruların ve bir beton kapağın olduğu belirlenmiştir." denildi.

Ayrıca fotoğraflara işaret edilen bilgilendirmede, İsrail tarafından "Hamas tüneli" iddiasıyla servis edilen görüntülerdeki yapının, aşağıdaki fotoğrafta da görüleceği gibi bir foseptik çukuruna (kuyusu) benzediği açıkça görülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İşte o fotoğraflar;

  • hamas
  • tünel

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