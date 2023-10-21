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Güncel

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önüne oyuncak bırakıldı

Yeryüzü Çocukları Derneği öncülüğündeki sivil toplum kuruluşlarına üye bir grup, Gazze'de katledilen çocuklara dikkati çekmek için İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önüne oyuncak bıraktı.

AA21 Ekim 2023 Cumartesi 20:42 - Güncelleme:
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önüne oyuncak bırakıldı
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Başkonsolosluk önünde ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan gruptakiler, İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Yeryüzü Çocukları Derneği Başkanı Sümeyye Altun işgalci İsrail'in Gazze'de katlettiği çocukların sesi olmak için toplandıklarını, oyuncakların, katledilen çocuklarla beraber kana bulandığını söyledi.

Altun, artık çocukların parçalanmış bedenlerini değil, evlerinde güven içinde oyuncaklarıyla oynadıkları görüntüleri görmek istediklerini vurgulayarak, başta çocuklar için dünya çapında çalışan kurumlar olmak üzere herkesi işlenen soykırımı durdurmak için harekete geçmeye çağırdı.

Ölen her çocuğun birilerinin kardeşi, arkadaşı olduğunu kaydeden Altun, şöyle devam etti:

"Bizler evlatlarımızın saçının bir teline zarar gelse dünyayı ayağa kaldırırız değil mi? Gazze'de öldürülen binlerce çocuk da birilerinin evladı. Onlar için dünyayı ayağa kaldırma vakti gelmedi mi? İsrail'in uyguladığı bu soykırıma karşı sessiz kalan veya kınamaktan öteye geçemeyen dünya liderlerine sesleniyorum; İsrail her 5 dakikada 1 kişiyi ve her saatte 3 çocuğu öldürmeye devam ediyor. Sesinizi çıkarmak için Gazze'deki bütün insanların yok olmasını mı bekliyorsunuz?"

Ellerindeki oyuncakları Başkonsolosluk binasının önüne bırakan gruptakiler, daha sonra dağıldı.

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