"Kürecik radar üssünden İsrail'e bilgi aktarıldığı" iddiasına ilişkin DMM'nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Kürecik Radar Üssü'nün, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve milli çıkarları doğrultusunda kurulduğu ve NATO müttefiki ülkelerin korunmasını amaçladığı ifade edilen açıklamada, "Kürecik radar üssünden elde edilen veriler, NATO prosedürleri kapsamında yalnızca NATO müttefiki ülkeler ile belirli çerçevede paylaşılmaktadır" denildi.

"5. KOL FAALİYETİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEBİLECEK YIKICI EYLEMLER"

Radar üssünden elde edilen verilerin, NATO müttefiki olmayan İsrail gibi ülkelerle paylaşılmasının kesinlikle söz konusu olmadığı vurgulanan paylaşımda, Aksi yönde yürütülen kara propaganda, şayet bir gaflet ürünü değil ise ancak 5. kol faaliyeti kapsamında değerlendirilebilecek yıkıcı eylemlerdir" ifadeleri kullanıldı.

DMM ayrıca, Türkiye'nin iç ve dış güvenliği ile ilgili kamuoyunu yanıltıcı bilgilerin alenen paylaşılmasının TCK 217/A uyarınca suç olduğunu bildirdi.

Açıklamada son olarak, "Türkiye, İsrail'in Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırmaya dönük faaliyetlerine karşıdır ve bu yöndeki eylemlerine herhangi bir destek vermesi asla söz konusu değildir. Türkiye bu yaklaşımını, NATO içerisinde de sergilemekte ve İsrail'in NATO tatbikatlarına katılımına karşı da gerekli tavrı almaktadır" denildi.