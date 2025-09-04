İsrail'in kara propagandasına geçit yok! DMM, ''eski ve yalan'' diyerek ifşa etti

DMM'nin NSosyal hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'de bazı medya kuruluşlarında yer alan, İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberinde ülkemizin adının geçmesi, Türkiye'ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür." ifadesi kullanıldı.



İsrail basınına yeni bir gelişme olarak servis edilen konunun aslında bundan 8 ay önce yaşanan bir olayla ilişkili olduğunun bilindiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yine yakalanan şahısların, Türkiye ile herhangi bir bağlantılarının bulunmadığına dair beyanları, Kızılhaç yetkililerince teyit edilmektedir. Söz konusu haberin asıl amacı, uluslararası kamuoyunda Türkiye'ye karşı yanıltıcı ve kasıtlı bir algı oluşturmak ve bu sayede Türkiye'nin Filistin politikasına zarar vermektir. Kamuoyunun ve ilgili mercilerin, Türkiye'yi hedef alan bu dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerine itibar etmemesi önemle duyurulur."