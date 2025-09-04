İSTANBUL 30°C / 22°C
  İsrail'in kara propagandasına geçit yok! DMM, ''eski ve yalan'' diyerek ifşa etti
Güncel

İsrail'in kara propagandasına geçit yok! DMM, ''eski ve yalan'' diyerek ifşa etti

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, işgalci İsrail'in bazı medya kuruluşlarında Türkiye'yi hedef alan yalan haberlerine yer vermesine ilişkin açıklamada bulundu. DMM, 'İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberinde ülkemizin adının geçmesi, Türkiye'ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür.' dedi.

AA4 Eylül 2025 Perşembe 21:52 - Güncelleme:
İsrail'in kara propagandasına geçit yok! DMM, ''eski ve yalan'' diyerek ifşa etti
DMM'nin NSosyal hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'de bazı medya kuruluşlarında yer alan, İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberinde ülkemizin adının geçmesi, Türkiye'ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür." ifadesi kullanıldı.

İsrail basınına yeni bir gelişme olarak servis edilen konunun aslında bundan 8 ay önce yaşanan bir olayla ilişkili olduğunun bilindiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yine yakalanan şahısların, Türkiye ile herhangi bir bağlantılarının bulunmadığına dair beyanları, Kızılhaç yetkililerince teyit edilmektedir. Söz konusu haberin asıl amacı, uluslararası kamuoyunda Türkiye'ye karşı yanıltıcı ve kasıtlı bir algı oluşturmak ve bu sayede Türkiye'nin Filistin politikasına zarar vermektir. Kamuoyunun ve ilgili mercilerin, Türkiye'yi hedef alan bu dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerine itibar etmemesi önemle duyurulur."

