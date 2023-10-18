İsrail'in katliamlarını meşrulaştırmaya çalışan DW Türkçe için harekete geçildi

İsrail ordusunun, Gazze'ye düzenlediği saldırılar, Batı medyası tarafından normalleştirilmeye devam ediliyor. Türkiye'ye yayın lisansı olmamasına rağmen faaliyetlerine 'kaçak' olarak devam eden Almanya merkezli yayın organı DW Türkçe, "Savaş suçu nedir? Sivillere yönelik saldırılar her zaman savaş suçu sayılır mı?" başlıklarıyla, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamları meşrulaştırmaya kalktı.

"Örneğin bir okulun ya da bir apartmanın bombalanması, uluslararası hukuka göre askeri açıdan gerekli görülürse savaş suçu olarak değerlendirilemeyebiliyor" ifadelerine yer veren DW'nin skandal sözleri tepki çekti.

RTÜK'TEN ALMAN DW'YE SORUŞTURMA



DW Türkçe'nin "Hangi eylemler savaş suçu kabul edilir?" başlıklı haberinin ardından RTÜK Başkanı Şahin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kanuni sürecin başlatıldığını açıkladı. RTÜK Başkanı Şahin yapmış olduğu paylaşımda, "Her egemen devlette olduğu gibi ülkemizin de yayıncılık alanında Avrupa Birliği ile uyumlu yasaları vardır. Türkiye'de faaliyet gösteren tüm yayıncılar yasal yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayıncı otoritesi olarak radyo ve televizyon kuruluşlarını, internet ortamından yayın yapan mecraları düzenlemekte ve denetlemektedir. Evrensel yayıncılık ilkelerini yerle bir eden, sınır ve kural tanımaz bu uluslararası yayıncı, manipülatif ve gerçek dışı haberleriyle hakikati çarpıtma telaşındadır. Millet iradesinin ürünü olan kanunları tanımayan, kurallara uymamakta ısrar eden, güya tarafsız yayın yapan bu yayın mecrası, RTÜK ve mahkeme kararlarına rağmen ülkemize ve insanlığa olan kininin gereğini yapmaya devam etmektedir. Üst Kurulumuz gelişmeleri ve ilgili yayıncının tüm haberlerini yakından takip ederek, yapılan yasa dışı yayınlarla ilgili gerekli kanuni süreci derhal başlatmıştır" ifadelerine yer verdi.