Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Şifa Hastanesinin altında Hamas karargahı var" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

İsrail'in hastaneleri hedef aldığı belirtilen açıklamada, "İsrail'in, "Şifa Hastanesi'nin altında Hamas karargahı var" iddiası dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik propagandadır. İsrail, Gazze'de sivil yerleşim yerlerini hedef aldıktan sonra çok zor şartlar altında yaralıları tedavi etmeye çalışan hastaneleri de hedef almaktadır." denildi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in, "Şifa Hastanesinin altında Hamas karargahı var" iddiasının dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik propaganda olduğu belirtildi.

İsrail'in, Gazze'de sivil yerleşim yerlerini hedef aldıktan sonra çok zor şartlar altında yaralıların tedavi edilmeye çalışıldığı hastaneleri de hedef aldığı hatırlatılan açıklamada, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 27 Ekim'de dijital ortamda hazırlanan bazı animasyon görüntüler paylaşarak, bu görüntülerin Şifa Hastanesi altındaki Hamas karargahını gösterdiğini ileri sürmüştür. İsrail, Netenyahu'nun iddiasını destekleyecek herhangi bir argüman sunamamıştır. Ayrıca Şifa Hastanesinde 16 yıl çalışan Norveçli Doktor Mads Gilbet, 'Hastane'nin altında karargah var' iddialarının tamamen asılsız olduğunu açıklamıştır." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun birçok kez bu iddiayı dile getirerek 14 Kasım'da Şifa Hastanesine operasyon düzenlediği anımsatılan açıklamada, aradan günler geçmesine rağmen, başta Netanyahu olmak üzere İsrail'in iddia ettiği karargahla ilgili tek bir delilin ortaya konulamadığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şifa hastanesi arazisinde bulunan tünel' iddiasıyla paylaşılan bazı görüntülerin asansör boşluğu, bazılarının ise foseptik çukuru olduğu belirlenmiştir. İsrail ordusu, 'Bodrumda bulunan Hamas listesi' iddiasıyla bazı görüntüler servis etmiş, görüntülerdeki kağıdın bir takvim olduğu anlaşılmıştır. 22 Kasım itibarıyla yeni görüntüler paylaşan İsrail ordusu, sığınağa benzer bir alanda çekim yaparak buranın iddia edilen karargah olduğunu ileri sürmüştür. Paylaşılan görüntüler, Netanyahu'nun paylaşımındaki 'çok katlı karargah' görüntüleri ile kesinlikle uyuşmamaktadır. Görüntülerde, haftalardır iddia edildiği gibi bir komuta merkezi, karargah veya mühimmat deposu olmadığı açıkça görülmektedir."

Yayınlanan yeni görüntülerde konuşan İsrail ordusu askerinin, "Tünelin çıkışı mühürlenmiş. Yaklaşık bir ay önce buraya geleceğimizi biliyorlardı." ifadelerini kullandığı belirtilen açıklamada, buna karşın İsrail'in birkaç gün öncesine kadar Şifa Hastanesinin altında aktif bir karargah olduğunu ileri sürdüğüne işaret edildi.

İsrail medyasında geçmiş yıllarda yer alan birçok makalede, Şifa Hastanesinin altında bir sığınak olduğu ve bu sığınağın 1983'te Gazze, İsrail'in kontrolündeyken inşa edildiğinin aktarıldığı anımsatılan açıklamada, "İsrail'in 1983'te inşa ettiği sığınağın varlığını, hastaneyi bombalama gerekçesi olarak kullandığı tahmin edilmektedir. İsrail'in, 'Şifa Hastanesi altındaki karargah' iddialarını kanıtlayamadığı, CNN ve BBC gibi birçok uluslararası medya kuruluşu tarafından kabul edilmiştir." ifadesine yer verildi.