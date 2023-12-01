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İsrail'in 'oyuncak bebek' yalanı ifşa oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), İsrail propagandası yapan sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, 'Hamas propagandası: Gazze'de bir kadın çocuğuymuş gibi oyuncak bir bebeğe sarılarak ağladı' iddiasının doğru olmadığını açıkladı. İsrail'in yalanını Anadolu Ajansı'nın haberi ifşa etti.

1 Aralık 2023 Cuma 23:49 - Güncelleme:
İsrail'in 'oyuncak bebek' yalanı ifşa oldu
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DMM, İsrail'in bir kirli propagandasını daha açığa çıkardı. DMM'den yapılan açıklamada, "İsrail propagandası yapan sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Hamas propagandası: Gazze'de bir kadın çocuğuymuş gibi oyuncak bir bebeğe sarılarak ağladı" iddiası doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in yalanının Anadolu Ajansı'nın yaptığı haberle ifşa olduğu belirtilen bilgilendirmede, "İsrail ordusu, 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de başlayan "insani aranın" bittiğini ve Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başladığını duyurmuştur. İsrail savaş uçaklarının bu sabah itibarıyla Gazze'ye yönelik saldırılarında 178 kişi hayatını kaybetmiştir. Görüntülerde, "oyuncak" olduğu iddia edilen bebek, bugünkü saldırılarda hayatını kaybeden 5 aylık Muhammed ez-Zehhar'dır. Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan Mohammed Majed'in haberine göre, ona sarılarak vedalaşanlar ise annesi Asmahan Attia ez-Zehhar ve dedesi Attiye Ebu Umra'dır. Ayrıca AA'dan Ali Jadallah tarafından haberle ilgili birçok görüntü kaydedilmiştir." denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı;

"Ebu Umra, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde 5 aylık torunu Muhammed ez-Zehhar'ın naaşıyla bölgedeki gazetecilere açıklama yapmış ve görüntüler birçok medya kuruluşu tarafından teyitli haber olarak servis edilmiştir.

İsrail, insani aranın bitmesiyle daha önce "güvenli bölge olacağını" iddia ettiği ve kuzeyden gelen Filistinlilerin sığındığı Han Yunus'u da savaş alanı ilan etmiştir."

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