Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) İsrail'in sosyal medyadaki propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Hamas üyeleri, Gazze'deki sivillere yardım götüren uçaklara ateş açıyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi. Açıklamada, "İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz." denildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklaması şöyle:

İsrail'in sosyal medyadaki propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Hamas üyeleri, Gazze'deki sivillere yardım götüren uçaklara ateş açıyor" iddiası doğru değildir.

İsrail'in sosyal medyadaki propaganda ağı tarafından birçok dilde dolaşıma sokulan görüntünün, iki farklı görüntünün kurgulanmasıyla oluşturulduğu tespit edilmiştir.

İddiaya konu görüntülerin ilk bölümünün 2022 yılında, ikinci kısmının ise 24 Haziran 2024 tarihinde paylaşıldığı ve birbirileriyle ilişkili olmadıkları belirlenmiştir.

İsrail propaganda hesaplarının kullandığı görüntü, kurgu ve yapay zeka yöntemiyle yanıltıcı içerikler oluşturan bir sosyal medya hesabından alınmıştır.

Ayrıca Gazze'ye giden yardımların organizasyonunda yer alan herhangi bir uluslararası kuruluşun, "Hamas'ın Arap ülkelerinden giden yardım uçaklarına saldırıldığı yönünde bir raporu" bulunmamaktadır.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Stephane Dujarric, Ekim 2023'ten itibaren bir yıl içerisinde 322 yardım görevlisinin İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştur.

7 yardım görevlisi öldürülen World Central Kitchen, yardım kuruluşuna ait konvoyun İsrail tarafından kasıtlı bir biçimde hedef aldığını duyurmuştur.

İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz.

İsrail'in sosyal medyadaki propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Hamas üyeleri, Gazze'deki sivillere yardım götüren uçaklara ateş açıyor" iddiası doğru değildir.



İsrail'in sosyal medyadaki propaganda ağı tarafından birçok dilde dolaşıma sokulan... pic.twitter.com/PsdckWzBmZ — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) November 1, 2024

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