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  • İsrail'in propaganda hesaplarından ''Türkiye'' yalanı! DMM'den açıklama geldi
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İsrail'in propaganda hesaplarından ''Türkiye'' yalanı! DMM'den açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Fransa ve İngiltere, vatandaşlarına Türkiye'yi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu' iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA22 Mart 2025 Cumartesi 13:30 - Güncelleme:
İsrail'in propaganda hesaplarından ''Türkiye'' yalanı! DMM'den açıklama geldi
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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan, "Fransa ve İngiltere, vatandaşlarına Türkiye'yi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddia edilenin aksine Fransa veya İngiltere'nin ülkemizdeki vatandaşlarına herhangi bir çağrısı bulunmamaktadır. Ülkemizde devam eden yargı süreçlerine ilişkin bazı illerde düzenlenen gösterilerde kolluk kuvvetlerimiz, sabır ve sağduyuyla herkes için huzur ve güven ortamını temin etmektedir. Uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."

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  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
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