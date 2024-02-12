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İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarına Türkiye'den tepki

Dışişleri Bakanlığı, 'İsrail'in, Gazze şeridinde bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, güneydeki Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz. Bu harekatı, Gazze halkını kendi topraklarından sürme planının bir parçası olarak değerlendiriyoruz' açıklamasında bulundu.

12 Şubat 2024 Pazartesi 13:21 - Güncelleme:
İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarına Türkiye'den tepki
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in, Gazze şeridinde bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, güneydeki Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz. Bu harekatı, Gazze halkını kendi topraklarından sürme planının bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Devam eden saldırılar, Gazze'deki insani trajediyi çok daha vahim boyutlara taşıyacak ve bölgede kalıcı bir ateşkesin teminine yönelik çabalara zarar verecektir. BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumu İsrail'i durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz" denildi.

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