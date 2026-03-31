İsrail'in skandal kararına Türkiye'den sert tepki: Hukuk dışı ve hükümsüzdür

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisinde kabul edilen ve yalnızca Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezası düzenlemesinin kınandığını bildirdi.

AA31 Mart 2026 Salı 23:34 - Güncelleme:
Bakanlıktan, İsrail Meclisinde (Knesset) kabul edilen idam cezası hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail Meclisinde kabul edilen ve yalnızca Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezası düzenlemesini kınıyoruz. İşgalci güç İsrail'in, Filistinlilere yönelik apartheid rejimini daha da ağırlaştırmayı amaçlayan bu düzenleme, Filistin halkına karşı izlenen inkar, yok etme ve siyasi infaz politikalarının yeni bir tezahürü olup, hukuk dışı ve hükümsüzdür." ifadeleri kullanıldı.

Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası topluma, işgalci güç İsrail'in "ırkçı ve hukuksuz" adımlarına karşı harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail Meclisi, Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını, Knesset Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 48'e karşı 62 oyla kabul etmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Ankara'da korkunç kaza: Metrelerce sürüklendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
