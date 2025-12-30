İSTANBUL 14°C / 3°C
Güncel

İsrail'in Somaliland kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gayri meşrudur ve kabul edilemez

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Somali ile enerji alanında işbirliğimiz güçleniyor. 2026 yılında sondaj faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz. Bu faaliyetlerimiz Somali halkının refahına önemli katkılar yapacaktır' dedi. Erdoğan ayrıca, İsrail'in Somaliland'ı 'ülke' olarak tanıma hamlesine ilişkin olarak ise 'Somali'nin birlik ve bütünlüğünün he şart altında muhafazası bizim için öncelikli meseledir İsrail'in Somaliland'i tanıma kararı gayrimeşrudur ve kabul edilemez' ifadelerini kullandı.

AA30 Aralık 2025 Salı 18:29 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Somali ile her alanda gelişmeye devam eden ilişkilerimizin temelinde köklü, tarihi, beşeri ve kültürel bağlarımız vardır.

Tüm dünyanın Somali'den ümidini kestiği dönemde Türkiye tarafından uzatılan dostluk eli iki ülke arasındaki kardeşlik duygularının pekişmesine vesile oldu

Somali'nin yeniden ayağa kalkmasını istemeyenlerin çeşitli sabotajlarına rağmen, Somali'de güvenlik açısından ciddi bir iyileşme sağlandı

Somali'nin terörle mücadelesinde desteğimizi sürdürüyoruz

Somali ile enerji alanında işbirliğimiz güçleniyor. Oruç Reis Sismik Araştırma gemimiz Somali deniz alanlarında 9 ay süren araştırma faaliyeti yürüttü

2026 yılında sondaj faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz. Bu faaliyetlerimiz Somali halkının refahına önemli katkılar yapacaktır.

Türkiye olarak filomuza iki yeni derin deniz sondaj gemisi dahil etmiş bulunuyoruz.

Somali Cumhuriyeti ile tarihi nitelikte bir işbirliğini uzay alanında hayata geçiriyoruz. İmzaladığımız anlaşmalar çerçevesinde Somali'de bir uzay limanı kurmayı öngörüyoruz

Somali'nin birlik ve bütünlüğünün he şart altında muhafazası bizim için öncelikli meseledir İsrail'in Somaliland'i tanıma kararı gayrimeşrudur ve kabul edilemez

