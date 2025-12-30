Türkiye olarak filomuza iki yeni derin deniz sondaj gemisi dahil etmiş bulunuyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:Somali ile her alanda gelişmeye devam eden ilişkilerimizin temelinde köklü, tarihi, beşeri ve kültürel bağlarımız vardır.Tüm dünyanın Somali'den ümidini kestiği dönemde Türkiye tarafından uzatılan dostluk eli iki ülke arasındaki kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olduSomali'nin yeniden ayağa kalkmasını istemeyenlerin çeşitli sabotajlarına rağmen, Somali'de güvenlik açısından ciddi bir iyileşme sağlandı
Somali'nin terörle mücadelesinde desteğimizi sürdürüyoruz
Somali ile enerji alanında işbirliğimiz güçleniyor. Oruç Reis Sismik Araştırma gemimiz Somali deniz alanlarında 9 ay süren araştırma faaliyeti yürüttü
2026 yılında sondaj faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz. Bu faaliyetlerimiz Somali halkının refahına önemli katkılar yapacaktır.
Somali Cumhuriyeti ile tarihi nitelikte bir işbirliğini uzay alanında hayata geçiriyoruz. İmzaladığımız anlaşmalar çerçevesinde Somali'de bir uzay limanı kurmayı öngörüyoruz
Somali'nin birlik ve bütünlüğünün he şart altında muhafazası bizim için öncelikli meseledir İsrail'in Somaliland'i tanıma kararı gayrimeşrudur ve kabul edilemez