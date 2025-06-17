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İsrail'in TRT Arapça'ya saldırısı... Altun'dan tepki: Bu çıldırmışlık halinin son tezahürüdür

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Geçtiğimiz saatlerde Hayfa şehrinden canlı yayın yapmakta olan TRT Arapça muhabiri Fehmi Shtewe ve ekibinin yayınının İsrail polisi tarafından kesilmesi, ekipmanlarına el konulması bu çıldırmışlık halinin son tezahürüdür.' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ17 Haziran 2025 Salı 11:51 - Güncelleme:
İsrail'in TRT Arapça'ya saldırısı... Altun'dan tepki: Bu çıldırmışlık halinin son tezahürüdür
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Geçtiğimiz saatlerde Hayfa şehrinden canlı yayın yapmakta olan TRT Arapça muhabiri Fehmi Shtewe ve ekibinin yayınının İsrail polisi tarafından kesilmesi, ekipmanlarına el konulması bu çıldırmışlık halinin son tezahürüdür." açıklamasında bulundu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İsrail yönetimi, işlediği katliamları, sebep olduğu kan ve gözyaşını, bölgeyi istikrarsızlaştırma stratejisini ve dünya barışına yönelik oluşturduğu tehdidi tüm insanlığa haykıran medya mensuplarına, gazetecilere yönelik hukuk tanımaz eylemlerine maalesef devam etmektedir.

Geçtiğimiz saatlerde Hayfa şehrinden canlı yayın yapmakta olan TRT Arapça muhabiri Fehmi Shtewe ve ekibinin yayınının İsrail polisi tarafından kesilmesi, ekipmanlarına el konulması bu çıldırmışlık halinin son tezahürüdür.

İsrail polisi hukuksuz bir şekilde Fehmi'nin yayın yaptığı konuma gelerek, Mısır televizyonu Alghad TV ve TRT Arapça ekibine yönelik şiddet uygulamış, görevi yalnızca haber yapmak olan gazetecilerin ekipmanlarına hukuksuz bir şekilde el koymuştur.

Basın ve haber alma özgürlüğüne yapılan bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Faili İsrail olunca hiçbir norm ve değere önem vermeyen, hepsini de göz ardı eden Batının ve "demokratik" kurumlarının bu ve benzeri ihlallere sessiz kalmasını da dünya kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Bir kez daha bu menfur eylemi lanetliyoruz. Her zaman ifade hürriyetinin, haber alma özgürlüğünün ve medya mensuplarının haklarının takipçisi ve destekçisi olmaya devam edeceğiz.

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