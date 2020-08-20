İsrail'in Türkiye korkusu: Batıda Libya, doğuda Azerbaycan

Middle East Monitor sitesinde Adnan Abu Amer imzalı makalede Türkiye-İsrail rekabetiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulunuldu.
Yunanistan ve Mısır’ın Türkiye ile olası bir çatışmaya girmek istemediği belirten makalede, “İsrail, Türkiye'nin aktif olduğu arenaların genişlemesinden duyduğu korkuyu gizlemiyor, çünkü Doğu Akdeniz'in geleceği ve ekonomik sularının bölünmesi konusu, stratejik emellerine gölge düşürüyor. İsrail, Doğu Akdeniz'de güç dengesini etkileyen bir dizi bölgesel ve güçlü faktörle karşı karşıya olduğuna inanıyor.” İfadeleri kullanıldı.
Türkiye ile İsrail rekabetinin Kafkasya bölgesine kaydığı belirten makalede, “İsrail'in elindeki bilgiler, Yunanistan ve Mısır'ın Libya'daki hamlelerini tamamen desteklediğini gösteriyor, ancak Türkiye'ye karşı askeri bir çatışmaya müdahale edebileceği şüpheli" denildi.
Azerbaycan'ın Tel Aviv'den satın aldığı insansız hava araçlarının hatalı olduğunu keşfettikten sonra Türkiye ile İsrail arasındaki kutuplaşmanın Libya'dan Kafkasya bölgesine kaydığından bahsedildi. Yazıda, "Bu gelişme Türkiye’nin askeri teçhizatını Azerilere satmasının önünü açabilir" denildi.
Libya’nın Türkiye'nin askeri hamleleriyle darbeci hafter karşısında başarı kazandığını belirten yazıda, “Türkiye'nin silah pazarı konusunda İsrail'le rekabet etme ve onu Kafkas bölgesinden çıkarma girişimi İsrail’in etkili ve yüksek kaliteli bir güvenlik sağlayıcısı imajını zedelemiştir.” denildi.
Star.com.tr