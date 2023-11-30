İsrail'in 'yalan terörü' devam ediyor! DMM birini daha çürüttü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İsrail'in bir yalanını daha deşifre etti.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bir fotoğrafla ilgili, "Gazze'deki bir tünelde bulunan silah deposu" iddiaları doğru değildir.

İddiaya konu fotoğraf incelendiğinde ışık izdüşümlerinde tutarsızlıklar tespit edilmiştir. Ayrıca fotoğrafta anlamsız cisimler ve cisimlerde doğal olmayan bozukluklar olduğu belirlenmiştir.

Fotoğraftaki cisimlerin gölgeleri cisimlerle uyumsuzdur ve fotoğraftaki ışık dengesi doğal değildir. Bazı silahların arpacıkları ve şarjörleri, silahın yapısıyla uyumlu olmadığı gibi durması gereken yönde de değildir. Ayrıca duvarda asılan ve iki ucu sivri olan cisimler standart silahlarda kullanılan herhangi bir mühimmata benzememektedir.

Perspektif bozukluğu gibi birçok benzer detay, görüntünün yapay zeka tarafından oluşturulduğunu ortaya koymaktadır.