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İsrail'in 'yalan terörü' sürüyor! DDM birini daha çürüttü

İsrail tarafından katledilen Filistililerin naaşları üzerinden kara propaganda yapan İsrailli gazeteci Edi Cohen'in yalanını Dezenformasyonla Mücadele Merkezi çürüttü.

28 Kasım 2023 Salı 08:25 - Güncelleme:
İsrail'in 'yalan terörü' sürüyor! DDM birini daha çürüttü
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Gazze'de soykırım yapan işgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana yüzlerce yalanı sosyal medya mecralarında servis etmeye devam ediyor. Filistinlilere yönelik dezenformasyon üretmeyi sürdüren Siyonistler, hiç durmaksızın yeni yalanları sosyal medyadan yayınlamaya devam ediyor. Ancak siyonistlerin yalanları, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin ciddi çalışmaları tarafından bertaraf ediliyor.

KADIN VE ÇOCUK ŞEHİTLERİN NAAŞLARI ÜZERİNDEN YALAN

İsrailli siyonist gazeteci Edi Cohen, sosyal medyadan yeni bir yalan ortaya attı. Cohen, yaptığı paylaşımda, çoğunluğu kadın ve çocuk şehitlerden oluşan Filistinlilerin naaşlarının "Seçkin Hamas savaşçıları"na ait olduğu iddiasında bulundu.

DMM YALANI AÇIĞA ÇIKARDI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), siyonist Edi Cohen'in paylaştığı toplu mezar fotoğrafının yalan olduğunu tespit etti.

DMM'den yapılan açıklamada, işgalci İsrail tarafından Gazze Şeridi'nde bombalanan sivil yerleşim alanlarında yaralanan veya hayatını kaybeden Filistinlilerin Şifa Hastanesi'ne taşındığı belirtildi. Söz konusu fotoğraftaki 110 cenazenin Han Yunus'ta toplu mezara defnedilen şehitlerin olduğunu ifade eden DMM, toplu defin görüntülerinin 22 Kasım'da Al Jazeera tarafından servis edildiği kaydetti.

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