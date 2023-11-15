İsrail'in ''yardım ediyoruz'' algısı ifşa oldu! Yaşlı adamı alçakça infaz ettiler

İsrail, Gazze'deki yıkımını kamufle edebilmek için propagandalarına bir yenisini daha ekledi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in iğrenç oyununu deşifre etti. DMM'den yapılan açıklamada, "İsrail'in resmi hesaplarından, "askerlerimiz Gazze'de sivillere yardım ediyor" algısı oluşturmak için paylaşılan fotoğraftaki yaşlı adam, İsrail güçleri tarafından infaz edilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında şu sözlere yer verildi;

"İsrail'in resmi Arapça X hesabı, İsrail askerlerinin bir sivile yardım ettiği ve yaşlılara hürmet gösterilmesi gerektiği notuyla bir fotoğraf paylaşmıştır. Fotoğraftaki yaşlı adamın Gazze'nin Al-Zaytun mahallesinde yaşayan Beşir Hacı adında 74 yaşındaki bir Gazzeli olduğu tespit edilmiştir.

İsrail'in zorla yerinden ederek güneye sürdüğü binlerce Gazzeliden biri olan Beşir Hacı'nın, İsrail askerleri tarafından acımasızca infaz edildiği belirlenmiştir. El Arabiye televizyon kanalına konuşan oğlu, güneye giderken ailesini kaybettiğini, daha sonra babasını başından ve sırtından vurulmuş halde bulduğunu ifade etmiştir.

Fotoğrafın İsrail hesaplarında propaganda malzemesi yapıldığını gören Beşir Hacı'nın torunu Hala Hacı, yaşlı adamın İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü açıklamıştır. Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Ağı da İsrail'in infaz ettiği yaşlı bir Gazzelinin fotoğrafı ile propaganda yaptığını duyurmuştur.