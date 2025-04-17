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İsrail'in zulmüne tepki çekmek için otomobilini yaktı

Sakarya'da bir vatandaş, İsrail'in zulmüne tepki çekmek için sanayinin ortasında otomobilini yaktı.

İHA17 Nisan 2025 Perşembe 09:31 - Güncelleme:
İsrail'in zulmüne tepki çekmek için otomobilini yaktı
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Dörtyol Sanayi'de ilginç bir olay yaşandı. Bir vatandaş, İsrail'in zulmüne tepki çekmek için sanayinin ortasında otomobilini yaktı. Alevleri görerek bölgeye giden farklı bir kişi ise akıl almaz olayı cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına aldı.

Olay, Arifiye ilçesinde bulunan Dörtyol Sanayi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden alevlerin yükseldiğini gören ve sanayi içerisinde bulunan dükkanın yandığını düşünen Ahmet Yılmazkaya isimli genç olay yerine doğru yöneldi.

Otomobilin yandığını gören Yılmazkaya bu anları cep telefonu kamerası kaydetmeye başladı. O esnada taksitle aldığı otomobilini, İsrail'e tepki için yaktığını iddia eden ve ismi öğrenilemeyen araç sahibi "Kahrolsun İsrail" tepkisiyle Yılmazkaya'nın yanına gelerek, "Rabbim benim niyetimi biliyor. Doğruluk, Allah'ın yer yüzündeki kılıcıdır, neye vurursa onu keser. Taksitle aldığım ve daha taksidini ödemediğim arabayla gezmekten utanıyorum. Ben bunu o zulüm için yakıyorum" ifadelerine yer verdi.

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