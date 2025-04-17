İsrail'le çatışmasızlık mekanizması... MSB: Sahadaki faaliyetler bilgilendirme amaçlı

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Isparta'daki 40'ıncı Komando EğitimTugay Komutanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin tamamen sıfırlanması için bölgedeki operasyon ve arama-tarama faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirtti.

Geçen hafta Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu kaydeden Aktürk, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirilerek kullanılamaz hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 7 Temmuz 2022'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan ve tüm aramalara rağmen ulaşılamayan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına 25 Mart'ta ulaşıldığını, şehidin 15 Nisan'da Erzurum'da defnedildiğini hatırlatan Aktürk, şehide Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve millete başsağlığını diledi.

Aktürk, Suriye'deki harekat bölgelerinde kalıcı barış, huzur ve istikrar ortamının tesisi ile Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi veren Aktürk, "8 Ocak 2025'te başlayan 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında, bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 66, Münbiç bölgesinde ise 55 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir. Bölgedeki mayın/el yapımı patlayıcı ile tünel tespit ve imha çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir." dedi.

- "ULUSLARARASI TOPLUM İSRAİL'E BASKIYI ARTIRMALI"

Hudutlarda son bir hafta içerisinde, 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 93 kişinin yakalandığını aktaran Aktürk, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 1465 olduğunu bildirdi.

Aktürk, son bir haftada engellenen 2 bin 351 kişi ile bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısının 23 bin 709'a ulaştığını kaydetti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın 21-22 Nisan'da da Birleşik Krallık Deniz Kuvvetleri Komutanı ile Ankara'da bir araya geleceğini belirten Aktürk, "Anzak Günü Törenleri" kapsamında 23-25 Nisan arasında Birleşik Krallık ve Avustralya Deniz Kuvvetleri Komutanlarının Çanakkale'yi ziyaret edeceğini söyledi.

Aktürk, İsrail'in Filistin'de giderek artan saldırıları ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını engellemesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Bu durumun bölgedeki insani trajediyi daha da arttırdığına işaret eden Aktürk, şunları ifade etti:

"Uluslararası toplumun, bugüne kadar işe yaramayan tutumunu değiştirmesi ve temel insani değerlere saygı duyması için İsrail'e baskıyı artırması gerekmektedir. Bölgemizde istikrarın sağlanması için kalıcı ateşkesin bir an evvel ilan edilmesi ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip Filistin Devleti'nin kurulması her zamankinden daha elzemdir."

- EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ VE ULUSLARARASI GÖREVLER

Tuğamiral Aktürk, Kara, deniz, hava, uzay ve siber alanda daha etkin, caydırıcı ve hazır bir Türk Silahlı Kuvvetleri için eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini belirtti.

Tatbikatlara ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

"8-15 Nisan tarihleri arasında Orta Akdeniz'de düzenlenen Mare Aperto/Italian Minex tatbikatına katılım sağlanmıştır. 14-25 Nisan tarihleri arasında yerinden katılım ile Millî Anadolu Kartalı Eğitimi icra edilmekte, 21 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde Desert Flag Tatbikatı'na katılım sağlanması, 24-30 Nisan tarihleri arasında ise 13 ülkenin katılımı ile Doğu Akdeniz'de Kurtaran tatbikatının icra edilmesi planlanmaktadır."

Hava Kuvvetlerine bağlı Uzay Komutanlığı personeli ve aynı zamanda Türkiye'nin ilk astronotu olan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı ile Yarbay Emrah Çınar'ın 7-10 Nisan tarihleri arasında ABD'de düzenlenen 40'ıncı Uzay Sempozyumu'na katılarak Türkiye'yi temsil ettiğini anımsatan Aktürk, Çanakkale Kara Muharebeleri Yıl Dönümü Anma Törenleri kapsamında 24-25 Nisan'da SOLOTÜRK tarafından Çanakkale'de (Şehitler Abidesi) gösteri uçuşları yapılacağını bildirdi.

- SAVUNMA SANAYİSİ VE ENVANTERE YENİ GİREN SİLAH SİSTEMLERİ

Yerli, milli ve modern savunma sanayinin ürettiği silah ve sistemlerle TSK'nın güç ve etkinliğini arttırma çalışmalarının sürdürüldüğünü dile getiren Aktürk, bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda, MİLKED Elektronik Destek Sistemi ile 5,56 milimetre Piyade Tüfeği (SAR-56) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındığını söyledi.

Aktürk, yapılan planlamalara uygun şekilde yürütülen personel ve asker öğrenci alım ile temin işlemlerine ilişkin 24 Mart'ta başlayan 2025 Yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri yarın sona ereceğini ifade etti.

Bakanlık olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını dile getiren Aktürk, şunları kaydetti:

"Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 23 gemi ile 23 liman ziyareti gerçekleştirilecek ve gemiler halkımızın ziyaretine açılacak, SOLOTÜRK tarafından 23 Nisan'da Çanakkale'de, Türk Yıldızları Akrobasi Timi tarafından 19 Nisan'da Hatay'da, 20 Nisan'da Mersin'de ve 23 Nisan'da Antalya'da gösteri uçuşları, 23 Nisan'da Kayseri ve Aksaray'da uçak geçişleri, Bakanlığımız kadro ve kuruluşunda bulunan bandolar tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yılına atfen yurt geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ilköğretim okullarında 105 konser icra edilecektir. Yine '23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı Etkinlikleri' kapsamında 21-25 Nisan tarihleri arasında Kosova'da Mehteran Birlik Komutanlığımız tarafından konserler düzenlenecektir. 24 Nisan'da Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümünde Gelibolu'da şehitlerimizi anmak ve onların aziz hatıralarını yaşatmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımızın belirleyeceği farklı il ve yaş gruplarından 400 gencimizin katılımıyla ülkemizin millî gururu ve en büyük gemisi olan TCG Anadolu'nun inşa edildiği Tuzla'dan başlayacak ve destansı mücadele verdiğimiz Gelibolu'da sonlanacak 'Mavi Vatanda Çanakkale Yolculuğu' faaliyetinin icra edilmesi planlanmaktadır."

MSB kaynakları, Isparta'daki 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile İsrail arasındaki "Çatışmasızlık Mekanizması" görüşmelerine yönelik soruları yanıtlayan Bakanlık kaynakları, şunları kaydetti:

"Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda Azerbaycan'da ilk teknik görüşme yapılmıştır. Türkiye ve İsrail arasındaki 'çatışmasızlık mekanizması', bir 'normalleşme' değil, Suriye'deki askeri faaliyetlerin güvenli ve kontrollü bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve istenmeyen olayları önlemek için iki ülke arasında doğrudan bir çatışmayı engellemeyi amaçlayan bir iletişim ve koordinasyon yapısıdır. Bu mekanizma gerilimin tırmanmasının önüne geçmek, yanlış anlaşılmaları önlemek, bölgede istikrarı korumak ve sahada icra edilen faaliyetler konusunda iki ülkenin birbirini bilgilendirmesi suretiyle bir çatışma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla kurulmaktadır."

- "DENİZ MEKANSAL PLANLAMASI"

Yunanistan tarafından duyurulan, "Deniz Mekansal Planlaması" ile ilgili soruları yanıtlayan Bakanlık kaynakları, şunları söyledi:

"Yunanistan tarafından son dönemde kamuoyuna duyurulan 'Deniz Mekansal Planlaması' çerçevesinde Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne yönelik bazı hukuki dayanağı bulunmayan ve uluslararası hukuka aykırı girişimler tarafımızca dikkatle izlenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizin korunması yönündeki kararlılığımız tamdır. Yunanistan'ın deniz yetki alanlarıyla ilgili olarak tek taraflı olarak gerçekleştirdiği bu tür planlamalar, uluslararası hukuka aykırıdır. Türkiye, bölgede adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceğini savunmaktadır. Yunanistan'ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları kabul edilemez. Bu açıklamalar, ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan anlayışı doğrultusunda, Türkiye'nin deniz yetki alanlarında her türlü hak ve menfaatini korumaya yönelik görevini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu çerçevede, bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmekte, ihtiyaç duyulması halinde gerekli tedbirler ivedilikle alınmaktadır."

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hupis'in, "Türkiye'ye 5 dakika içinde müdahale etmeye hazırız" şeklindeki sözlerinin sorulması üzerine, "Gerçekliğine kendilerinin dahi inanmadığı, kendilerini gülünç duruma düşüren açıklamalara cevap vermemizi beklemeyin." dedi.

- KARADENİZ'İN GÜVENLİĞİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Karadeniz güvenliğine ilişkin Ankara'da gerçekleşen toplantıyla ilgili olarak da şu bilgileri paylaştı:

"Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın ateşkesle sonuçlanması halinde, gönüllü ülkeler tarafından barış ortamının muhafazasını sağlamak maksadıyla bir dizi faaliyet icra edilmektedir. Türkiye, barışın tesisi için gayretlerini Gönüllüler Koalisyonu'nda da sürdürmekte olup, Karadeniz'deki barış ortamının muhafazası amacıyla askeri planlamaların deniz boyutuna liderlik etmektedir. Bu kapsamda, 15-16 Nisan tarihlerinde Genelkurmay Başkanlığı koordinatörlüğünde Ankara'da bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıya ülkemiz dahil toplam 21 ülkeden 39 yabancı temsilci katılmıştır. Anılan toplantıda, Karadeniz'in güvenliğinin sağlanması için ülke temsilcileriyle, Türkiye'nin deniz boyutundaki planlama faaliyetlerine liderlik etmeye devam etmesi ile Montrö Sözleşmesinin barış anlaşması imzalanmadığı sürece mevcut haliyle uygulanması ve planlamada bu hususun esas alınması konularında mutabık kalınmıştır."

- TÜRKİYE-IRAK 5'İNCİ GÜVENLİK TOPLANTISI

Türkiye-Irak arasında gerçekleşen 5'inci Güvenlik Toplantısı'na yönelik sorular üzerine kaynaklar, şu bilgileri paylaştı:

"Irak'la güvenlik ve terörle mücadele odaklı temaslarımızın kurumsallaşmasına katkı sağlayan bir platform olarak gördüğümüz Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın 5'inci toplantısı Antalya Diplomasi Forumu'nda icra edilmiştir. Söz konusu toplantı oldukça olumlu bir havada geçmiş ve iki dost ve kardeş ülke arasındaki stratejik konular enine boyuna masaya yatırılmıştır. Toplantıda askeri, sınır güvenliği, terörle mücadele, savunma sanayii alanlarında eşgüdüm ve işbirliğini arttırılması konularında mutabık kalınmış, PKK'nın her iki ülke için de tehdit oluşturduğu, biran öne fesih ve silah bırakma işlemlerinin tamamlanması gerektiği ifade edilmiştir."