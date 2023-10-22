''İsrailli askerler canına kıyıyor'' iddiası! İsrail'de kara harekatı huzursuzluğu... 24 ekibi son durumu aktardı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.



Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar 16. gününe girerken 24 TV Haber Müdürü İbrahim Güneş, Gazze sınırından son durumu aktardı.



Hamas'ın elindeki roket sayısına işaret eden Güneş, "Sabah 9 sularında Hamas roketleri İsrail cephesine doğru düşmüştü. Ancak çok cılız ataklar olduğunu söyleyebiliriz bunların. Son dönemde yapılan saldırıların çoğu demir kubbe tarafından havada etkisiz hale getiriliyordu. Özellikle Tel Aviv yakınlarına yapılan roketli saldırıları da demir kubbenin aktif hale getirildiğini biliyoruz. Aşkelon bölümünde siviller buraları boşalttığı için demir kubbenin zaman zaman aktif hale getirilmediği bilgisini sizlerle paylaşabilirim" dedi.

Tam anlamıyla bir insanlık dramıyla karşı karşıya olduklarını ifade edem Güneş, "İsrail bombardımanları gece de devam etti sabaha kadar. Çok sayıda nokta vuruldu. Gerçekten ağır bombalar kullanılıyor. Yani sığınak delen... İşte 2 aşamalı... Yerde bir de indiğinde zemin altında patlayan bombalar kullanılıyor. ABD'nin İsrail'e mühimmat sıkıntısı yaşamaması için elinden geleni yapıyor diyebiliriz. Bu süreçte 45 uçaklık mühimmat geldi. Bugüne kadar binlerce tonla artık ifade edilen rakamlarda Gazze'ye bomba atılmış durumda" dedi.

"GAZZELİLER BUNA "KÜÇÜK KIYAMET" DİYOR"



Katliamı rakamlarla dile getiren Güneş, Gazzelilerin yaşananlara "küçük kıyamet" dediğini aktardı. Güneş, bugüne kadarki saldırılarda 550 aileden kimsenin kalmadığını belirtti.

Kara harekat konusunda İsrail'de çekincelerin yaşandığını ve Netayahu'ya yönelik tepkilerin arttığını dile getiren Güneş, "İsrail askerlerinden bazılarının bu bombardımanlardan duyduğu üzüntü sebebiyle canına kıydı yönünde de bilgiler geliyor. Ancak bunlar resmi olmayan bilgiler onu da söyleyeyim. İsrail'de artık durumdan hoşnut olmayan bir kitle var. Özellikle hastanenin bombalanmasından sonra Netanyahu aleyhine rüzgarın biraz daha kuvvetli söyleyebilirim" dedi.

Kara harekatı için askerin yüksek tutulmaya çalıştığını ifade eden Güneş, "Kara harekatıyla zaman geçtikçe burada huzursuzluk giderek askerler arasında artıyor. 30-35 derece sıcaklıkta tankın içinde, kenarında bekliyorsunuz. Zor bir süreç. Psikolojik harp da devam ediyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.