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Eski milletvekilinden alçak provokasyon! İsrail polisi müdahale etmedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili olarak bir süre parlamentoda görev yapan ve adını sıklıkla Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlarla duyuran aşırı sağcı Haham Yehuda Glick, Mescid-i Aksa'da, Yahudiliğin sembollerinden 'şofar' ismi verilen borunun sesini açarak yeni bir provokasyona kalkıştı.

AA03 Eylül 2020 Perşembe 18:43 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 18:44
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Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yaptıkları baskınları teşvik eden isimlerin başında gelen aşırı sağcı Glick, Harem-i Şerif'te kaydettiği kışkırtıcı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Yahudiliğin sembollerinden biri olan şofarı Mescid-i Aksa'ya sokmalarına izin verilmediğini söyleyen Glick, cep telefonundan şofar sesi açarak Harem-i Şerif'te çaldı.

Bu tahrik edici olaya İsrail polisinin müdahale etmemesi dikkati çekerken, Glick, "Şofarı üflememize izin verilinceye kadar durmayacağız." ifadesini kullandı.

Adı sık sık Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlarla anılan Haham Glick, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili olarak bir süre parlamentoda görev yapmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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