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İsrailli sunucu, tabancayla yayına katıldı

İsrail'in Kanal 14 televizyonun sunucularından Lital Shemesh'in yayına belinde tabancasıyla katıldığını gösteren fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

AA3 Ocak 2024 Çarşamba 16:51 - Güncelleme:
İsrailli sunucu, tabancayla yayına katıldı
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Söz konusu fotoğrafta, Shemesh'in aşırı sağ görüşleriyle önce çıkan Kanal 14 stüdyosunda konuklarıyla katıldığı yayında belinde tabanca olduğu görülüyor.

- İsrailli sunucudan "silahlanın" mesajı

Belinde tabancayla yayını sunan ve sosyal medyada fotoğrafı gündem olan Shemesh, paylaşımlarında da bu yönde mesajlar veriyor.

Shemesh'in X sosyal medya hesabında, atış poligonundaki bir fotoğrafını paylaşarak, İsraillilere silahlanma çağrısı yaptığı dikkati çekti.

İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırılar ve İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarının ardından, Yahudi siviller ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyası başlatmıştı.

Ateşli Silahlar Şube Müdürlüğüne yüz binlerce kişisel silah ruhsatı başvurusu geldiğini belirten Ben-Gvir, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde düzenlediği silah dağıtma etkinliklerinin fotoğraflarını bizzat kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Bu karelerde Ben-Gvir, çok sayıda ABD yapımı M16 tipi otomatik tüfeğin dizili olduğu masaların ve silah kasalarının başında Yahudi yerleşimcilere silah dağıtırken görülmüştü.

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