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İsrailliler Netanyahu'yu böyle protesto etti: Suç başbakanı evine dön!

Binlerce İsrailli, Kudüs'teki başbakanlık konutu yakınında Netanyahu'yu protesto etmek için toplandı. Protestocular, ' İstifa et', 'Suç başbakanı' , 'Netanyahu evine dön' gibi sloganları attı. İsrail polisi, gösteriye tazyikli su ile müdahale ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı

İHA24 Temmuz 2020 Cuma 10:30 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 10:30
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İsrailliler, hükümetin yeni tip koronavirüsle mücadeleyi kötü yönettiği gerekçesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifa etmesi için gösterilerini sürdürüyor. 

Binlerce İsrailli, Kudüs’teki başbakanlık konutu yakınında Netanyahu’yu protesto etmek için toplandı. Protestocular, " İstifa et", "Suç başbakanı" , "Netanyahu evine dön" gibi sloganları attı. İsrail polisi, gösteriye tazyikli su ile müdahale ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Polisin müdahalesinde 8 protestocunun gözaltına alındığı açıklandı. Öte yandan İsrailliler, Netanyahu’nun istifası talebiyle bir aydan fazla süredir Kudüs’teki başbakanlık konutu önünde gösteriler düzenliyor.

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