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İşsizlik ödeneği sorununu KDK çözdü

Kamu Denetçiliği Kurumunun girişimiyle, işsizlik ödeneği talebi reddedilen vatandaşın mağduriyeti giderildi.

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Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) girişimiyle, işsizlik ödeneği talebi reddedilen vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi sağlandı.
 
Kamu Denetçiliği Kurumundan yapılan açıklamaya göre, çalıştığı kurumda dört ay gecikmeli işçi kadrosuna alınan vatandaş, geliri olmadan geçirdiği süre için talep ettiği işsizlik ödeneğinin reddedilmesi sebebiyle KDK'ye başvurdu.
 
Adalet Bakanlığında alt işveren işçisi olarak çalışan vatandaş, başvurusunda, 375 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş isteğinde bulunduğunu ancak bu talebinin reddedildiğini belirterek, işçilerin 2 Nisan'da kendisinin ise 30 Temmuz'da, eski hükümlü olarak idarede kadroya geçirildiğini kaydetti.
 
2 Nisan-30 Temmuz arasında herhangi bir geliri bulunmadığını, işsizlik ödeneği talebinin reddedildiğini ifade eden vatandaş, söz konusu döneme ilişkin ödeneğin tarafına verilmesi talebiyle KDK'ye başvurdu.
 
Başvuruyu inceleyen KDK tarafından Adalet Bakanlığı ile iletişime geçilmesinin ardından vatandaşın işsizlik ödeneği talebi yerine getirildi.

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