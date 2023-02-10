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İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2022'de bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 10,3 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 633 bin kişi olarak belirlendi.

AA10 Şubat 2023 Cuma 10:26 - Güncelleme:
İşsizlik rakamları açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2022'ye ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, Aralık 2022'de bir önceki aya göre 62 bin kişi artarak 3 milyon 633 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 0,8 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1 puanlık artışla yüzde 18,9 oldu.

TÜİK verilerine göre, 2021-2022 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:


20212022
Ocak12,611,2
Şubat13,210,7
Mart12,811,0
Nisan13,511,0
Mayıs13,010,7
Haziran10,910,4
Temmuz11,510,1
Ağustos11,99,8
Eylül11,410,1
Ekim11,210,2
Kasım11,210,2
Aralık11,110,3

  • İş gücü istatistikleri
  • işsizlik rakamları
  • işsizlik

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