İstanbul 15 günlük hava durumu: Yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

29 Temmuz 2021 Perşembe 17:40 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 17:40

İstanbul'da hava durumunun nasıl olacağı, kentte yaşayan milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Türkiye genelinde sıcak hava etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Sıcaklığın 33-35 derece arasında olduğu İstanbul'da yarın nem de etkisini artıracak. Peki yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul'da 15 günlük hava durumu raporu

YARIN İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da yarın (Cuma günü) hava durumu açık ve güneşli olmak üzere 35 derece olacak Gece ise sıcaklık 23 dereceyi gösterecek.

Hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte İstanbul 15 günlük hava durumu ve İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

İSTANBUL 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün öğle saatlerinde yüzde 40 seviyesinde olan nem, gece saatlerinden itibaren artmaya başlayacak. Yarın bu oranın yüzde 80'in üzerinde olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre kavurucu sıcaklar, bugünden başlayarak pazar gününe kadar etkisini sürdürecek. Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU



HANGİ İL, KAÇ DERECE OLACAK?

Açıklamada, "Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 32-34, Edirne'de 36- 39, Çanakkale'de 35- 39, Bursa'da 34- 37, Balıkesir'de 34- 38, İzmir'de 37- 40, Manisa'da 38- 42, Aydın'da 41- 44, Muğla'da 38- 41, Antalya'da 39- 41, Adana'da 37- 40 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir" denildi.

SICAK ÇARPMASINA DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sıcak çarpmasına karşı uyarı bulundu.

Açıklamanın devamında "Hafta boyunca batı ve güney kıyılarda etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle,11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" uyarısı yer aldı.