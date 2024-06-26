Beraberindeki avukatlarla İsviçre'ye hareketinden önce İstanbul Havalimanı'nda açıklama yapan İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı, daha önce UCM'ye sunulan 3 klasör delile ek olarak 5 klasörlük daha delilin toplandığını söyledi.



Şamlı, şunları kaydetti:

"Filistin halkını, çocuk ve kadınlar da dahil olmak üzere toptan yok etmeye yönelik soykırım her gün artarak devam etmektedir. Gazze'de çocuklarla birlikte insanlık onuru katlediliyor. Azıcık vicdanı olan bir insan, Gazze'de yaşananları artık görmeye tahammül edemiyor. 7 Ekim'den bu yana 21 bini çocuk olmak üzere 38 binin üzerinde insan katledildi. Gazze'de kadınların, çocukların, sivillerin, masum insanların kitle imha silahlarıyla katledilmesine, pazar yerlerinin, mabetlerin, okulların, hastanelerin, ambulansların, mülteci kamplarının ve hatta evlerinden çıkartılarak zorla göçe zorlanan insanların bombalanmasına kayıtsız kalamazdık. Hukuk kurumu olarak yapabileceğimiz şey, uluslararası hukuk kurumlarını harekete geçirmekti, biz de böyle yaptık. Bir başvuru hazırlayarak, delilleriyle birlikte hem UCM'ye hem de BM'ye verdik. Yakından takip ettiğiniz üzere soykırım hala devam etmektedir, suç delilleri her gün artmaktadır. Başvuru dilekçemize 3 klasörlük delil eklemiştik. Şimdi ise 5 klasör delili daha UCM'ye ve BM'ye götürüyoruz."

Soykırım suçu işleyen İsrail'in gereken cezayı alması için Baro olarak tüm girişimlerde bulunduklarını belirten Şamlı, "Bunun dışında çocuk soykırımı ve kadın soykırımı için ayrı iki dosya daha hazırladık. Çocuklarla ilgili olanı UCM'ye ve BM UNICEF'e teslim edeceğiz. Kadın soykırımıyla ilgili dosyamızı da UCM'ye teslim edeceğiz. Adaletin sesini yükselteceğiz. Soykırımcıların tarih yazmasına fırsat vermeyeceğiz. Bir hukuk kurumu olarak soykırımcıların yargılanması ve hak ettikleri cezayı almaları için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Şamlı ve hukukçulardan oluşan 10 kişilik heyet, açıklamanın ardından İsviçre'ye hareket etti.

