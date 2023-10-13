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İstanbul 2 Nolu Barosundan Filistinlilere destek: İsrail işgali hukuka aykırı

İstanbul 2 Nolu Barosu üyesi avukatlar, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı. Baro Başkanı Avukat Yasin Şamlı, İsrail işgalinin, hukuka ve insan onuruna aykırı olduğunu ifade etti.

AA13 Ekim 2023 Cuma 14:32 - Güncelleme:
İstanbul 2 Nolu Barosundan Filistinlilere destek: İsrail işgali hukuka aykırı
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İstanbul 2 Nolu Barosu üyesi avukatlar, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı.

Cüppelerini giyen avukatlar, ellerinde Filistin bayrağı taşıdı.

İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Avukat Yasin Şamlı, yaptığı açıklamada, İsrail'in, Hamas'ın son eylemlerini bahane ederek Gazze'de yaşayan sivillere karşı on yıllardır yaptığı katliamlara bir yenisini daha eklediğini söyledi.

Gazzelileri aç ve ilaçsız şekilde onursuzca ölmekle savaşarak ölmek seçeneği arasına sıkıştıran İsrail işgalinin, hukuka ve insan onuruna aykırı olduğunu ifade eden Şamlı, İsrail rejiminin, birçok BM kararı ve uluslararası anlaşmaları ihlal ederek Filistin topraklarını işgal ettiğini belirtti.

İsrail'in mallarını, mülklerini, yaşam alanlarını gasbettiği Filistin halkının bir kısmını açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'ye sıkıştırdığını kaydeden Şamlı, "İşgal ve abluka ile de yetinmeyerek en temel insan hakkı olan hayat hakkını ihlal etmiş, siviller şöyle dursun yüzlerce masum kadın ve çocuğu katletmiştir. Son birkaç günkü İsrail saldırılarında bombalarla katledilen çocukların sayısı yüzlerle ifade edilmektedir." diye konuştu.

Savaşın da bir hukuku ve ahlakı olduğunun altını çizen Şamlı, "Savaşmayan, savaşla ilgisi olmayan masum kadınların ve çocukların bombalarla katledilmesi düşmanla savaşmak değil, insanlık onuruyla savaşmaktır. İnsanlık suçudur, terördür. Terör aynı zamanda bir insanlık suçudur. Eğer terör eylemi bir devlet eliyle işleniyorsa daha vahimdir. Zira bu durumda terör eylemi devlet gücüyle işlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının uğradığı haksızlığa, zulme, öncelikle hukukçuların itiraz etmesi, ses çıkarması gerektiğini vurgulayan Şamlı, bu nedenle insanlık onuru ve hukukçu mehabetiyle İstanbul 2 Nolu Barosu olarak, uğradıkları adaletsizlik ve maruz bırakıldıkları zulme karşı haklı davalarında Filistin halkının yanında olduklarını ifade etti.

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