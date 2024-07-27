İstanbul 2 No'lu Barosu'ndan tüm dünyaya örnek adım! Gazze için imza kampanyası başlatıldı

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırı ile başlayan ve İsrail'in Gazze'yi işgal etmesiyle devam eden süreç, dünyanın birçok ülkesinde protesto ediliyor ve savaşın sonlandırılması adına uluslararası çapta çağrılar yapılıyor. İstanbul 2 No'lu Baro Başkanlığı, 21 bini çocuk olmak üzere, 38 bin aşkın kişinin hayatını kaybettiği işgale karşı barış mücadelesinin hukuksal boyuta taşınması amacıyla dijital bir platform kurularak imza kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında hazırlanan dosyalar, hem Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) hem de UNICEF'e teslim edilecek.

"BU ACIMASIZLIK"

Konuya dair açıklamada bulunan İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı, "İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve yaptırımları insani değerlerin ve hukukun ötesine geçti. 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin yüzde 70'inden fazlasını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Bu acımasızlık, büyüyerek devam ederken susmak, doğru değil. Bu doğrultuda kurduğumuz platform aracılığıyla bir imza kampanyası başlattık" dedi.

KİMLER İMZA ATTI?

İstanbul 2 No'lu Barosu olarak, uluslararası hukuk kurumlarını harekete geçirmek amacıyla 2023'te UCM ve BM'ye başvurduklarını söyleyen Av. Şamlı, "Savaşa ilişkin 8 klasör delil ibraz ettik. Yeni hazırladığımız 2 dosyayı kampanya tamamlandığında sunacağız. İmza kampanyasını tüm dünyadaki insanların katılımına açtık. Şu ana kadar 12 farklı ülkeden 3 bin 61 hukukçu imzaladı. Kampanyamızın daha geniş kitlelere ulaştırılması için çabalıyoruz. İnsanlık dışı bu olayların son bulması için herkesi gazzeicinimza.org web sitesinden imza kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.