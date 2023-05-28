Türkiye, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci kez sandık başına gitti. İstanbul 2. tur seçim sonuçları, ilde yaşayan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki, 2023 seçimlerinde İstanbul'da Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı? İşte 28 Mayıs İstanbul 2. tur seçim sonuçları ve İstanbul Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranları

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirildi. Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanını seçmek için ikinci kez sandık başına gitti. Vatandaşlar Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy alan iki aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılacak. Bu turda geçerli oyların çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilecek.

İkinci tura, güncellenmiş kütüklerle gidildi, seçmen kaydı ile ilgili adres değişikliği yapılamadı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasında da aynı sandık alanlarında oy kullanıldı.

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde yarın saat 08.00'de başlayıp, saat 17.00'de sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu aday oldu. Tüm illerde oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sandıklar açılmaya başlanacak ve seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte hangi adayın ne kadar oy aldığı belli olacak.

YSK verilerine göre İstanbul seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları, seçim yasakları kalktığı anda haberimizde yer alacak.

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28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Star seçim sayfasında yer alacak.