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  • İstanbul 22 Mayıs'ta kaosa uyanacak! 3 bin 41 otobüs sefere çıkmayacak
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İstanbul 22 Mayıs'ta kaosa uyanacak! 3 bin 41 otobüs sefere çıkmayacak

İBB'den 4 aydır alacaklarını tahsil edemeyen özel halk otobüsü esnafı, 22 Mayıs'ta kontak kapatacak. İstanbul'da 3 bin 41 otobüs, perşembe günü sefere çıkmayacak.

AKŞAM GAZETESİ19 Mayıs 2025 Pazartesi 08:12 - Güncelleme:
İstanbul 22 Mayıs'ta kaosa uyanacak! 3 bin 41 otobüs sefere çıkmayacak
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İstanbul'da özel halk otobüsü esnafı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 4 aydır alacaklarını tahsil edemiyor. Sesini belediye yönetimine duyuramaya esnaf, 22 Mayıs'ta kontak kapatma kararı aldı. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, "Bize ayın 15'inde 500 milyon ödenecek denildi ama ödenmedi. Bu rakamın ödenemeyeceğini bildirdiler. Bıçak kemiğe dayandı" diye konuştu.

"MAZOT ALACAK PARA BİLE YOK"

Perşembe gününden itibaren 3041 otobüsün yakıt parası olmaması ve şoför maaşlarının ödenememesi nedeniyle sefere çıkamayacağını belirten Ovacık, şöyle devam etti: "Ödemelerin yapılmamasından dolayı rotasyon dışına çıkmış olacağız. Belediyeden ödeme aldığımız noktada süreci değerlendireceğiz. Belediyenin göstereceği tavır yolumuzu belirleyecek.

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