İstanbul'da özel halk otobüsü esnafı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 4 aydır alacaklarını tahsil edemiyor. Sesini belediye yönetimine duyuramaya esnaf, 22 Mayıs'ta kontak kapatma kararı aldı. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, "Bize ayın 15'inde 500 milyon ödenecek denildi ama ödenmedi. Bu rakamın ödenemeyeceğini bildirdiler. Bıçak kemiğe dayandı" diye konuştu.

"MAZOT ALACAK PARA BİLE YOK"

Perşembe gününden itibaren 3041 otobüsün yakıt parası olmaması ve şoför maaşlarının ödenememesi nedeniyle sefere çıkamayacağını belirten Ovacık, şöyle devam etti: "Ödemelerin yapılmamasından dolayı rotasyon dışına çıkmış olacağız. Belediyeden ödeme aldığımız noktada süreci değerlendireceğiz. Belediyenin göstereceği tavır yolumuzu belirleyecek.