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İstanbul açıklarında iki gemi çarpıştı

İstanbul'un Ahırkapı mevkisinde çarpışan Liberya bandıralı gemi ile Türk firmasına ait gemide maddi hasar oluştu.

AA6 Ağustos 2022 Cumartesi 07:00 - Güncelleme:
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Alının bilgiye göre, bir Türk firmasına ait Marşal Adaları bandıralı "SSI PROVIDENCE" isimli gemide gıda malzemelerinin azalması üzerine bot ile erzak götürüldü.

Bu esnada bölgede bulunan Liberya bandıralı "PHILIPP OLDENDORFF" kargo gemisi henüz bilinmeyen bir nedenle sürüklenerek "SSI PROVIDENCE" adlı gemiye yandan çarptıktan sonra sürüklenmeye devam etti.

Gemiye erzak yüklemeye çalışanlar iki geminin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yaşanan kazada ölen yada yaralan olmazken, her iki gemide de hasar tespit çalışması yapıldığı ve gemilerin su almadığı, makinelerinde de herhangi bir arıza bulunmadığı öğrenildi.

  • İstanbul açıkları
  • gemi kazası
  • gemi

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