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İstanbul Adliyesi önündeki terör saldırısı şüphelilerinin sorgusuna başlandı

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 96 şüphelinin, savcılıkça ifadeleri alınıyor.

AA9 Şubat 2024 Cuma 15:09 - Güncelleme:
İstanbul Adliyesi önündeki terör saldırısı şüphelilerinin sorgusuna başlandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DHKP/C'li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 96 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından getirildikleri adliyede ifade işlemleri başladı.

İfadelerin alınması için 2 başsavcı vekili ile 35 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturmada şüpheliler, tutuldukları nezarethaneden polis eşliğinde İstanbul Adliyesi'nin 7. katındaki Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na çıkarılıyor.

Vatandaş girişine izin verilmeyen katta yoğun güvenlik önlemi alınırken, adliyenin çevresindeki tedbirler artırıldı.

- OLAY

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilmiş, Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının ardından 25 adrese düzenlenen operasyonlarda 40 kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirmişti.

Operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 96'ya çıkmıştı.

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